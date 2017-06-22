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Новости компаний

Xinming Cable Machinery приняла участие в China Wire & Cable Industry Exhibition

Xinming Cable Machinery приняла участие в China Wire & Cable Industry Exhibition

14 сентября 2017, 13:32
Рубрика: Новости компаний
Метки: Xinming Cable Machinery

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Xinming Cable Machinery

Xinming Cable Machinery

Xinming Cable Machinery  приняла участие в 10-й Китайской международной выставке кабельной промышленности  China Wire & Cable Industry Exhibition.  Выставка прошла с 30 августа по 1 сентября на одной из традиционных выставочных площадок Шанхая - Shanghai New International Expo Center (SNIEC).

В выставочной площадке были представлены  ведущие компании  Китая.

Тематика выставки: оборудование для производства и отделки проволоки, специализированные машины для производства проволоки и кабеля, вспомогательное технологическое оборудование, сырье  и вспомогательный материал для проволоки и кабеля, специальный провод и кабель, измерительные и управляющие технологии и связанные с ними устройства.

На стенде были представлены новики  в оборудовании, а именно полностью автоматизированные скоростные линии скрутки.

Гвоздем выставки была наша новая инженерная разработка - экструзионная линия позволяющая накладывать изоляцию одновременно на две жилы, что существенно экономит время и увеличивает производительность кабельной продукции.

Так же были представлены линии автоматической бухтовки и упаковки кабеля, работающие в живом формате, что позволяло гостям выставки увидеть работу линии и оценить все преимущества нового оборудования.

На выставке было собрано рекордное количество контактов потенциальных клиентов  всего только в первый день!

Заключены сделки о дальнейшем сотрудничестве на долгую перспективу!

Компания Xinming Cable Machinery всегда рада приветствовать Вас и благодарит за оказанное доверие наших клиентов и партнеров!

Работая с нами, вы достигаете успеха ещё «вчера»!

Компания: Xinming Cable Machinery
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