Xinming Cable Machinery приняла участие в China Wire & Cable Industry Exhibition

Встречай весну с нами
14 сентября 2017, 13:32
Рубрика: Новости компаний
Метки: Xinming Cable Machinery
Xinming Cable Machinery приняла участие в 10-й Китайской международной выставке кабельной промышленности China Wire & Cable Industry Exhibition. Выставка прошла с 30 августа по 1 сентября на одной из традиционных выставочных площадок Шанхая - Shanghai New International Expo Center (SNIEC).
В выставочной площадке были представлены ведущие компании Китая.
Тематика выставки: оборудование для производства и отделки проволоки, специализированные машины для производства проволоки и кабеля, вспомогательное технологическое оборудование, сырье и вспомогательный материал для проволоки и кабеля, специальный провод и кабель, измерительные и управляющие технологии и связанные с ними устройства.
На стенде были представлены новики в оборудовании, а именно полностью автоматизированные скоростные линии скрутки.
Гвоздем выставки была наша новая инженерная разработка - экструзионная линия позволяющая накладывать изоляцию одновременно на две жилы, что существенно экономит время и увеличивает производительность кабельной продукции.
Так же были представлены линии автоматической бухтовки и упаковки кабеля, работающие в живом формате, что позволяло гостям выставки увидеть работу линии и оценить все преимущества нового оборудования.
На выставке было собрано рекордное количество контактов потенциальных клиентов всего только в первый день!
Заключены сделки о дальнейшем сотрудничестве на долгую перспективу!
Компания Xinming Cable Machinery всегда рада приветствовать Вас и благодарит за оказанное доверие наших клиентов и партнеров!
Работая с нами, вы достигаете успеха ещё «вчера»!