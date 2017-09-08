"Янтарьэнерго" выполнило обязательства по технологическому присоединению Северного обхода

"Чеснок" стал доступней
14 сентября 2017, 12:58
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЯНТАРЬЭНЕРГО, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Энергетики уже присоединили к сетям объекты II очереди кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной зоны в рамках первого этапа строительства и исполнили обязательства по присоединению объектов второго этапа.
Напомним, кольцевой маршрут в районе Приморской рекреационной зоны (Северный обход Калининграда с реконструкцией транспортной развязки с Московским проспектом) строится для увеличения пропускной способности автодороги при проведении Чемпионата мира по футболу 2018 года, обеспечения беспрепятственного проезда участников и болельщиков мундиаля к тренировочным площадкам и стадиону.
Для присоединения к сетям наружного освещения дорог и улиц энергетики проложили 1,2 километра кабельной линии 10 киловольт. Общая мощность присоединяемых объектов составляет 850 киловатт.
Как сообщает Правительство Калининградской области, сам Северный обход будет сдан в конце этого года, раньше запланированного срока.