Завершена реконструкция распределительной подстанции РП-13 10кВ Фосфорного комплекса АО "ФосАгро-Череповец"

Компания «Первый Инженер» успешно произвела техническое перевооружение распределительной подстанции РП-13 10кВ корпус 5.17 Фосфорного комплекса АО «ФосАгро-Череповец».



«ФосАгро» – один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, для обеспечения возможностей дальнейшего роста которых активно развивает не только производственные мощности, но и инвестирует в обновление энергетической инфраструктуры. Своевременная замена электрооборудования, отработавшего свой ресурс, на новое, отвечающее современным требованиям, обязательное условие для обеспечения стабильного и безопасного энергоснабжения производственного оборудования.



Так, в рамках программы модернизации системы электроснабжения Фосфорного комплекса и создания системы электроснабжения нового строящегося производства Сульфата Аммония АО «ФосАгро-Череповец», силами компании «Первый Инженер» в 2017 году был выполнен комплекс работ по техническому перевооружению распределительной подстанции РП-13 корпуса 5.17, введенной в эксплуатацию в 1980 году. Данная подстанция являлась для АО «ФосАгро-Череповец» важнейшим звеном, так как от нее осуществлялось электропитание подавляющего большинства производственных циклов Фосфорного комплекса. Полная модернизация распределительной подстанции РП-13 включала в себя замену существующего комплектного распределительного устройства (КРУ) 10 кВ серии КРУ2-10 c маломасляными выключателями ВМПЭ-10 на ячейки КРУ 10 кВ серии MCset с вакуумными выключателями Evolis производства Schneider Electric.



В рамках данного проекта специалисты «Первого инженера» выполнили весь комплекс работ «под ключ». Были разработаны основные технические решения, подготовлена рабочая и сметная документация, произведена поставка материалов и оборудования, выполнены строительно-монтажные и пусконаладочные работы. Качественное и быстрое выполнение этих работ позволило в кратчайшие сроки осуществить сдачу объекта в промышленную эксплуатацию.



Выполнение строительно-монтажных работ по этому проекту имело ряд особенностей, одна из которых состояла в том, чтобы выполнить загрузку крайне дорогостоящих ячеек распределительного устройства в помещение подстанции через специально спроектированный монтажный проем, находящийся на отметке 4,8 м от уровня земли. Так как размер монтажного проема был лишь немногим больше, чем габаритный размер самих ячеек, то потребовалась ювелирная точность при выполнении разгрузочно-погрузочных работ. Данную проблему сотрудникам компании «Первый Инженер» удалось успешно решить привлечением специализированной техники – телескопического погрузчика.



Работы по техническому перевооружению распределительной подстанции РП-13 кроме того включали в себя работы по установке современных систем охранно-пожарной сигнализации, аварийного пожаротушения на генераторах огнетушащего аэрозоля, автоматического освещения, вентиляции, отопления, кондиционирования. Особо стоит отметить разработку, монтаж, наладку и интеграцию в существующие системы Заказчика автоматизированной системы технического учета электроэнергии (АСТУЭ), позволяющей контролировать в режиме реального времени расход электроэнергии различными потребителями и автоматизированной системы оперативного диспетчерского управления (АСОДУ), с помощью которой оперативный диспетчерский персонал в режиме реального времени получает информацию о состоянии, показаниях и действующей схеме электроустановки с возможностью удаленного управления ее элементами.



Слаженная работа специалистов «Первого инженера» смогла осуществить для действующего производства безболезненный и незаметный переход на новую систему электроснабжения, благодаря чему в рамках реализации проекта не был прерван ни один из многочисленных производственных циклов Фосфорного комплекса АО «ФосАгро-Череповец».



В результате технического перевооружения распределительной подстанции РП-13 специалистами компании «Первый инженер» было установлено новое, современное электрооборудование ведущего мирового производителя, позволяющее повысить качество электроснабжения, разгрузить потребителей главной понизительной станции, обеспечить стабильное электроснабжение Фосфорного комплекса и системы электроснабжения нового производства Сульфата Аммония АО «ФосАгро-Череповец».