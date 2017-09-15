Андрей Черезов провёл выездное заседание по вопросу подготовки субъектов электроэнергетики Сибирского федерального округа к работе в ОЗП

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации, заместитель руководителя Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба) Андрей Черезов провел совместное заседание Федерального штаба и штабов по обеспечению безопасности электроснабжения субъектов Сибирского федерального округа (далее – региональные штабы) по вопросам подготовки субъектов электроэнергетики к работе в ОЗП 2017-2018 годов.



Выездные заседания Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба) ежегодно в период с августа по октябрь проводятся под эгидой Министерства энергетики Российской Федерации во всех федеральных округах. На совещаниях подробно рассматриваются ход и актуальные вопросы подготовки к прохождению предстоящего осенне-зимнего периода с учетом региональной проблематики. Данное заседание в СФО стало четвертым в серии совещаний 2017 года.



В заседании приняли участие представители Минэнерго России, Аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в СФО, Ростехнадзора, Генеральной прокуратуры Российской Федерации, МВД России, руководство региональных штабов СФО, федеральных и региональных энергокомпаний.



В ходе совещания были рассмотрены вопросы, касающиеся подготовки электроэнергетической отрасли Сибирского федерального округа к предстоящему ОЗП, руководители региональных штабов и представители компаний доложили о результатах подготовки к нему, проинформировали о существующих проблемных вопросах.



Андрей Черезов проинформировал присутствующих об особенностях и ходе реализации задач развития электроэнергетической отрасли Сибирского федерального округа:



«Надежное энергоснабжение регионов Сибирского федерального округа крайне необходимо для обеспечения стабильного роста производственных мощностей и, как следствие, развития российской экономики, поддержания инвестиционной активности и реализации перспектив международного сотрудничества.



ОЭС Сибири граничит с ОЭС Урала, ОЭС Востока, с энергосистемами Казахстана, Монголии, Китая и является одним из самых крупных энергообъединений ЕЭС России. Она занимает второе место в Российской Федерации по установленной мощности электростанций и третье место по выработке электрической энергии.



За 8 месяцев 2017 году в целях развития сетевой инфраструктуры был введен ряд электросетевых объектов как для обеспечения производственных нужд нефтеперекачивающих станций (ПС 220 кВ НПС-3,6; ВЛ 220 кВ Усть-Кут – НПС-6, ВЛ 220 кВ Братский ПП – НПС-3 №1,2), так и для повышения надежности электроснабжения потребителей в целом (ПС 220 кВ Быстринская с ВЛ 220 кВ Харанорская ГРЭС-Быстринская, ОРУ 220 кВ на ПС 500 кВ Усть-Кут с заходами ВЛ 220 кВ Коршуниха – Звездная и Лена - Якурим).



Также до завершения 2017 года планируется ввести две ПС 220 кВ (НПС-8,9) с соответствующими ВЛ (ВЛ 220 кВ Пеледуй – НПС-9 №1,2 и ВЛ 220 кВ НПС-9 – НПС-8 №1,2).»



Заммминистра также отметил проводимую в настоящее время Минэнерго России работу по контролю за подготовкой субъектов электроэнергетики к ОЗП 2017-2018 годов:



«Подготовка субъектов электроэнергетики к работе в предстоящий ОЗП осуществляется в соответствии с утвержденным ранее Минэнерго России планом первоочередных мероприятий.



Результаты проведенной энергокомпаниями работы и их готовность к работе в ОЗП будут проверены в период с 15 сентября по 15 ноября соответствующими комиссиями Минэнерго России, в которые войдут, в том числе, и представители региональных органов власти СЗФО».



Также Андрей Черезов проинформировал участников совещания об ожидаемой режимно-балансовой ситуации в ОЭС Сибири в ОЗП 2017-2018 годов, общих показателях аварийности на объектах электроэнергетики и проблемных вопросах в предстоящий ОЗП:



«В предстоящий осенне-зимний период потребление и выработка электроэнергии в СФО прогнозируется на уровне показателей прошлого года (114,3 млрд кВт*ч и 112,3 млрд. кВт*ч соответственно).



Что касается общих показателей аварийности, то следует отметить, что снижение аварийности по генерирующим компаниям за 8 мес. 2017 года составило 9,3% по отношению к аналогичному периоду прошлого года (с 408 до 370). По электросетевым объектам отмечается рост количества аварий на 2,5 % (с 1896 до 1943).



Проблемным вопросом является обеспечения качественного и надежного электроснабжения потребителей Забайкальского края в условиях постоянно увеличивающихся объемов грузоперевозок на Забайкальской железной дороге и повышения уровня негативного влияния «тяговой нагрузки» на качество электрической энергии. Недостаточный уровень участия ОАО «РЖД» в этом вопросе ставит под угрозу срыва реализацию Плана мероприятий по повышению надежности электроснабжения и многократно увеличивает риски нарушения электроснабжения потребителей, что особенно важно в условиях максимальных нагрузок и в период низких температур».



В части рассмотрения региональной проблематики Сибирского федерального округа заместитель Министра отдельно остановился на двух вопросах, находящихся на особом контроле ведомства – надежное энерго и теплоснабжение потребителей и подготовка к предстоящему ОЗП генерирующих объектов г. Юрги Кемеровской области (ТЭЦ ООО «Юргинский машиностроительный завод») и г. Байкальска Иркутской области (ТЭЦ ООО «Теплоснабжение»).



Указанные вопросы неоднократно рассматривались на соответствующих совещаниях Минэнерго России и заседаниях штабов по обеспечению безопасности энергоснабжения Иркутской и Кемеровской областей. Было отмечено, что ремонты основного оборудования на объектах генерации ведутся крайне низкими темпами, запасы топлива на станциях до настоящего времени не сформированы, в виду накопленных ранее долгов перед поставщиками топлива.



Также до настоящего времени Правительством Иркутской области не выполнено поручение заместителя Председателя Правительства Российской Федерации по выводу из работы существующей ТЭЦ ООО «Теплоснабжение» и строительству нового замещающего теплоисточника.



«Правительству Кемеровской и Иркутской областей неоднократно выдавались поручения по постановке данной ситуации на особый контроль и выходу из нее до начала ОЗП, однако в настоящее время Минэнерго России вынуждено констатировать, что достаточные меры по решению проблемных вопросов, связанных с обеспечением надежного теплоснабжения потребителей указанных городов в предстоящий отопительный сезон» не принимаются», - отметил замглавы энергетического ведомства.



Подводя итоги своего выступления Андрей Черезов поручил энергокомпаниям и региональным штабам обеспечить особый контроль за надежным функционированием объектов электроэнергетики, уделить особое внимание вопросам проведения проверок готовности субъектов электроэнергетики к работе в ОЗП 2017-2018 годов, усилить работу по обучению и подготовке персонала РЗА, а также уделить особое внимание настройке противоаварийной автоматики.



Далее с подробным докладом о состоянии электроэнергетического комплекса Сибирского федерального округа выступил директор Департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго России - Евгений Грабчак. В рамках его доклада были подробно рассмотрены результаты работы по подготовке к предстоящему ОЗП и освещены основные проблемные направления, требующие усиления работы. Рассматривались вопросы высокой аварийности на отдельных объектах электроэнергетики, результаты ремонтной кампании и техническое состояние основного оборудования субъектов электроэнергетики, вопросы топливообеспечения, а также озвучены основные риски и результаты работы по совершенствованию системы контроля за техническим состоянием объектов электроэнергетики.



«Минэнерго России продолжает осуществлять особый контроль за состоянием электроэнергетической отрасли, проводить постоянный анализ основных параметров ее функционирования и надежности, совершенствовать его механизмы» - резюмировал свое выступление Евгений Грабчак.



По итогам заседания Правительственной комиссии будет подготовлен протокол с отражением всех поручений и организован контроль их исполнения в установленные сроки.



Также в рамках визита в Кемеровскую область Андрей Черезов провел рабочую встречу с исполняющим обязанности губернатора Владимиром Черновым, на которой были обсуждены вопросы обеспечения надежного электроснабжения потребителей региона и посетил филиал АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири, в котором осмотрел диспетчерский центр управления объединенной энергосистемой Сибири.