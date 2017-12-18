Австралийский системный оператор подготовил анализ надежности работы ОЭС в своей операционной зоне

AEMO (Australian Energy Market Operator), совмещающий функции оператора национального рынка и системного оператора объединенной энергосистемы (ОЭС) восточного и южного регионов Австралии, по запросу федерального министерства энергетики подготовил отчет, содержащий анализ рисков для надежной и устойчивой работы энергосистемы, обусловленных выводом из эксплуатации тепловых электростанций, и рекомендации по их нивелированию.



За последние 10 лет в операционной зоне AEMO были закрыты ТЭС суммарной установленной мощностью 5 199 МВт, работавшие в базовой части графика нагрузки, и за тот же период введены в эксплуатацию 2 965 МВт ветропарков, 2 895 МВт газовых ТЭС, 273 МВт ГЭС, 265 МВт крупных СЭС, 91 МВт ТЭС на жидком топливе и 186 МВт станций других типов (на биомассе и т.п.). В ближайшие 10 лет запланирован дальнейший вывод из эксплуатации либо консервация ряда ТЭС и масштабный ввод объектов на базе ВИЭ.



Для столь значительных изменений, произошедших в структуре генерации, AEMO подготовлен перечень достаточно экономичных рекомендаций по обеспечению в ближайшие несколько лет энергобаланса в отдельных проблемных регионах, прежде всего, в штатах Виктория и Южная Австралия и в штате Новый Южный Уэльс (после вывода из работы в 2022 г. угольной ТЭС Liddel мощностью 2051 МВт). По оценке системного оператора, имеющаяся располагаемая мощность генерации достаточна для покрытия спроса в нормальном режиме работы, но в условиях вынужденного режима (при аварийном отключении больших объемов генерации, разрыве межсистемных связей и/или в период экстремально высоких температур) надежность работы ОЭС находится под угрозой.



Рекомендации, подготовленные AEMO для нивелирования потенциальных рисков, включают:



− формирование стратегического резерва мощности на летний период в течение ближайших 4 лет (для лета 2017-2018 гг. AEMO уже запущен соответствующий механизм формирования 1 000 МВт резерва мощности в штатах Виктория и Южная Австралия) с постепенным снижением объема стратегического резерва к 2021-2022 гг. при условии, что не произойдет незапланированного вывода из работы больших объемов действующей генерации;



− ввод в эксплуатацию в Виктории и Новом Южном Уэльсе до 2 000 МВт новых генерирующих мощностей, участвующих в оптовом рынке и доступных системному оператору для регулирования режимов работы ОЭС, до вывода в 2022 г. из эксплуатации ТЭС Liddel.