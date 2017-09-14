Филиал "Удмуртэнерго" подвел итоги недели электробезопасности

В филиале ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Удмуртэнерго» подвели итоги «Недели безопасности», которая прошла с 4 по 7 сентября 2017 года. Основная цель акции - привлечение внимания к вопросам предупреждения детского электротравматизма.



Сотрудники производственных отделений и районов электрических сетей филиала «Удмуртэнерго» провели занятия в школах во всех районах республики. Более 700 школьников узнали о правилах поведения вблизи энергообъектов и обращения с электрическим током в быту. По традиции, уроки сопровождались демонстрацией учебного видеофильма, практикумом по оказанию первой помощи на манекене-тренажере «Гоша», примеркой каски, бот и перчаток электромонтера, а также интерактивной викториной и раздачей информационных материалов.



Кроме того, в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения «#Вместе Ярче» сотрудники Удмуртэнерго рассказали школьникам для чего и как нужно экономить электроэнергию, поговорили о бережном отношении к природе, подсказали простые и эффективные способы энергосбережения.



- Работа по профилактике и предотвращению случаев детского электротравматизма проводится в Удмуртэнерго в течение всего года, - рассказывает заместитель главного инженера - начальник службы производственного контроля и охраны труда филиала «Удмуртэнерго» Владислав Казанцев. - Кроме уроков электробезопасности на местных радиостанциях транслируются аудиоролики, которые рассказывают о правилах обращения с электрическим током, распространяется много наглядного материала по теме электробезопасности, и не только детской. Также много полезной информации педагоги, родители и школьники могут найти на сайте МРСК Центра и Приволжья.



Еще один способ привить детям электрограмотность – традиционный конкурс МРСК Центра и Приволжья на знание правил по электробезопасности «Электрознания и призомания». В этот раз интернет-конкурс стартовал 11 сентября и продлится до 11 декабря 2017 года. По итогам конкурса в каждом регионе будут определены победители по четырем номинациям: «Эрудиция» (разгадывание тематического кроссворда), «Идея» (представление авторских поделок на тему электричества и электробезопасности), «Творчество» (сочинение «Приключений «Команды «Электропатруль»), «Педагог» (реализация авторского обучающего проекта по электробезопасности или наибольшее число анкет от учеников). Каждый участник может подать заявку и стать победителем в одной или нескольких номинациях.