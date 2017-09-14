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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Команда МРСК Центра – в числе победителей соревнований профмастерства в Астрахани

Команда МРСК Центра – в числе победителей соревнований профмастерства в Астрахани

15 сентября 2017, 17:09
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК ЦЕНТРА

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15 сентября 2017 года в Астрахани подведены итоги Межрегиональных соревнований профессионального мастерства персонала дочерних структур «Россетей» по учету электроэнергии. Энергетики, представляющие на турнире МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья, показали достойные результаты. По итогам подсчета баллов команда филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» заняла второе место.

Итог турнира определил этап по обнаружению очагов потерь электроэнергии в линиях 0,4 кВ. Проверку знаний и навыков команды проходили в реальных условиях: бригады выявляли бездоговорное и безучетное потребление электрической энергии у потребителей – юридических и физических лиц. С каждой командой на объекты выезжали представители правоохранительных органов и службы безопасности МРК Юга.

Результат команды ПАО «МРСК Центра» - 94,2 балла - самый высокий показатель на этапе. Общий балл за все дни - 529,2. Команда филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Нижновэнерго» - заработала на практическом этапе 86,5 баллов, суммарно - 458,5 баллов.

- В нашей компании действуют высокие стандарты в части организации работ по учету электрической энергии и борьбы с потерями. Поэтому сегодняшний результат – это высокая оценка не только действий команды, но и всей системы работы, которая сложилась в ПАО «МРСК Центра», - подчеркнула заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг Евгения Кабанова.

В ходе церемонии энергетики МРСК Центра были отмечены и в дополнительных номинациях. «Лучшим по профессии» стал Александр Чуев - электромонтер по эксплуатации электросчетчиков филиала «Белгородэнерго». Как самый молодой участник был отмечен мастер отдела учета электроэнергии оптимизации потерь филиала «Белгородэнерго» Максим Титов.

Напомним, в состязаниях профмастерства бригад по учету электроэнергии, которые проходили с 12 по 15 сентября июля в Астрахани, принимали участие 14 команд дочерних компаний ПАО «Россети».

Компания: ПАО "МРСК Центра и Приволжья"

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