 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Команда МРСК Юга стала победителем Межрегиональных соревнований профессионального мастерства по учету электроэнергии "Россетей"

Команда МРСК Юга стала победителем Межрегиональных соревнований профессионального мастерства по учету электроэнергии Россетей

15 сентября 2017, 15:44
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: РОССЕТИ

Обсудить на форуме

273 просмотра

15 сентября в Астрахани прошла торжественная церемония закрытия первых Межрегиональных соревнований профессионального мастерства персонала дочерних зависимых обществ компании «Россети» по учету электроэнергии. Победителем состязаний энергетиков стала команда МРСК Юга. Второе место завоевала МРСК Центра, а третье - команда Кубаньэнерго.

Дополнительно судейская коллегия отметила лучших участников в индивидуальных номинациях. В номинации «Лучшая судейская бригада» награды получили: Антон Еловиков (филиал ФСК ЕЭС - «МЭС Юга»), Дмитрий Зверков (МРСК Сибири), Евгений Рыжов (МРСК Волги), Юрий Какурин (МОЭСК), Валерий Евстигнеев (Янтарьэнерго), Евгений Сазыкин (МРСК Юга), Светлана Пальмина (Ленэнерго).

Лучшим по профессии стал Александр Чуев, электромонтёр МРСК Центра. Звание самого опытного участника заслуженно получил Сергей Ткачев, электромонтёр Ленэнерго, а звание самого молодого - Максим Титов, мастер МРСК Центра.

На протяжении трёх дней участники прошли пять этапов соревнований. В условиях, максимально приближенных к реальным, команды состязались в замене однофазного счётчика электроэнергии, инструментальной проверке измерительного комплекса с трёхфазным счетчиком, освобождении пострадавшего от действия электрического тока и оказания ему первой помощи, подтвердили свои знания действующих нормативно-технических документов (НТД) в компьютерном тестировании. А пятый этап - выявление очагов потерь - проходил в реальных условиях и у реальных потребителей.

Подводя итоги, директор Департамента учета электроэнергии и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ПАО «Россети», главный судья Алексей Раков, отметил высокий профессионализм участников соревнований.

«Хочу поблагодарить команды за демонстрацию профессиональных навыков и спортивный азарт. Каждый участник получил новые знания и уверенность в собственных силах, повысил свой профессиональный уровень. Считаю, что учет электроэнергии и борьба с потерями в надежных руках. Мы показали, что готовы к любым вызовам и требованиям современности, которые предъявляются к энергетикам. Прошедшие соревнования организованы и проведены на высоком уровне. Надеюсь, подобные турниры профмастерства станут доброй традицией «Россетей» и будут проводиться регулярно. Желаю удачи и поздравляю с завершением соревнований», - подытожил Алексей Раков.

Компания: ПАО "Россети"

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!