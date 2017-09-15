Команда МРСК Юга стала победителем Межрегиональных соревнований профессионального мастерства по учету электроэнергии "Россетей"

Верные отрасли, верные себе
15 сентября 2017, 15:44
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: РОССЕТИ
15 сентября в Астрахани прошла торжественная церемония закрытия первых Межрегиональных соревнований профессионального мастерства персонала дочерних зависимых обществ компании «Россети» по учету электроэнергии. Победителем состязаний энергетиков стала команда МРСК Юга. Второе место завоевала МРСК Центра, а третье - команда Кубаньэнерго.
Дополнительно судейская коллегия отметила лучших участников в индивидуальных номинациях. В номинации «Лучшая судейская бригада» награды получили: Антон Еловиков (филиал ФСК ЕЭС - «МЭС Юга»), Дмитрий Зверков (МРСК Сибири), Евгений Рыжов (МРСК Волги), Юрий Какурин (МОЭСК), Валерий Евстигнеев (Янтарьэнерго), Евгений Сазыкин (МРСК Юга), Светлана Пальмина (Ленэнерго).
Лучшим по профессии стал Александр Чуев, электромонтёр МРСК Центра. Звание самого опытного участника заслуженно получил Сергей Ткачев, электромонтёр Ленэнерго, а звание самого молодого - Максим Титов, мастер МРСК Центра.
На протяжении трёх дней участники прошли пять этапов соревнований. В условиях, максимально приближенных к реальным, команды состязались в замене однофазного счётчика электроэнергии, инструментальной проверке измерительного комплекса с трёхфазным счетчиком, освобождении пострадавшего от действия электрического тока и оказания ему первой помощи, подтвердили свои знания действующих нормативно-технических документов (НТД) в компьютерном тестировании. А пятый этап - выявление очагов потерь - проходил в реальных условиях и у реальных потребителей.
Подводя итоги, директор Департамента учета электроэнергии и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ПАО «Россети», главный судья Алексей Раков, отметил высокий профессионализм участников соревнований.
«Хочу поблагодарить команды за демонстрацию профессиональных навыков и спортивный азарт. Каждый участник получил новые знания и уверенность в собственных силах, повысил свой профессиональный уровень. Считаю, что учет электроэнергии и борьба с потерями в надежных руках. Мы показали, что готовы к любым вызовам и требованиям современности, которые предъявляются к энергетикам. Прошедшие соревнования организованы и проведены на высоком уровне. Надеюсь, подобные турниры профмастерства станут доброй традицией «Россетей» и будут проводиться регулярно. Желаю удачи и поздравляю с завершением соревнований», - подытожил Алексей Раков.