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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Команда России заняла I место на Международных соревнованиях профессионального мастерства энергетиков

Команда России заняла I место на Международных соревнованиях профессионального мастерства энергетиков

15 сентября 2017, 17:43
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: РОССЕТИ, СОРЕВНОВАНИЯ-2017

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В Пензе состоялось торжественное закрытие XIV Международных соревнований бригад по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4-10 кВ государств-участников СНГ. На торжественной церемонии закрытия соревнований награды победителям вручил заместитель председателя оргкомитета соревнований, заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «МРСК Волги» Олег Павлов.

Международные соревнования прошли с 11 по 15 сентября на учебно-тренировочном полигоне филиала ПАО «МРСК Волги» (входит в группу компаний «Россети») – «Пензаэнерго». Традиционно организаторами выступили Исполнительный комитет Электроэнергетического совета СНГ и компания принимающей стороны – ПАО «Россети». Впервые соорганизатором Международных соревнований стало Министерство энергетики Российской Федерации.

Участие в соревнованиях принимали 6 команд энергетиков из России, Грузии, Республик Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Кыргызской республики. Команду Российской Федерации представляли энергетики ПАО «МРСК Волги», ставшие лучшими в стране по итогам Всероссийских соревнований профмастерства.

В рамках соревнований каждой из команд предстояло пройти 8 различных этапов, включающих проверку теоретических знаний и демонстрацию практических навыков – замену главного рубильника в КТП, тушение пожара, замер габаритов ВЛ, а также спасение пострадавшего и оказание ему первой помощи.

Бригада Российской Федерации завоевала I место, набрав впервые в истории Международных соревнований максимальное количество баллов на всех 8 этапах (1720 баллов). Золотые медали добыли Илья Оводов, Евгений Шмачков, Денис Мульнючкин, Николай Журавлев, Сергей Гришин. Руководитель команды – Андрей Бархаткин. II место досталось команде из Республики Беларусь (1622). III место заняла команда Кыргызской Республики (1476 баллов).

Помимо общекомандных призов, члены команд были награждены в различных номинациях. Лучшим руководителем команды признана Екатерина Титухина, руководитель команды Республики Узбекистан. Лучшим инженером-мастером стал Андрей Рак, мастер бригады Республики Беларусь. Лучшим электромонтером назван Николай Журавлев, член команды Российской Федерации. Участником соревнований, показавшим лучший результат на 1 этапе (проверка знаний), стал Сергей Гришин, резервный член бригады Российской Федерации. Лучшей судейской бригадой названа бригада 4 этапа. Лучшей бригадой по оказанию первой помощи пострадавшему стала команда России.

Командами, проявившими волю к победе, стали бригады Республик Казахстан и Узбекистан.

Все победители награждены дипломами и ценными подарками.

«Большая честь для нас завоевать золотые медали на соревнованиях профмастерства международного уровня. Команда Российской Федерации всегда отличалась высоким профессиональным мастерством и слаженной работой бригады. Из года в год российские энергетики, представленные командой «МРСК Волги», занимают почетное первое или призовые места. Это говорит о высоком уровне подготовки персонала в нашей компании, где уделяется большого внимание технике безопасности и применению в работе качественного оборудования и материалов. Мы благодарны всем участникам: соревнования – это неоценимый опыт и наработки, которые в будущем каждая из стран может применять в своей работе»,- поделился руководитель команды Российской Федерации Андрей Бархаткин.

Компания: ПАО "Россети"

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