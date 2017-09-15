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Отраслевые новости: Энергетика

Котельные с плюсом: реконструкция автоматики безопасности и капремонт котлов

Котельные с плюсом: реконструкция автоматики безопасности и капремонт котлов

15 сентября 2017, 15:29
Рубрика: Энергетика
Метки: Т ПЛЮС

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На крупной котельной «Советская» Оренбургского филиала «Т Плюс» в настоящее время заканчивается реконструкция системы автоматики безопасности котлов АГАВА. Эта серьезная работа повысит надежность и экономичность эксплуатации котельной, которая обеспечивает тепловой энергией множество зданий на улицах Правды, Кирова, Кобозева, Ленинской, Пушкинской, Пролетарской, Орджоникидзе и Левашова. Новая система будет автоматически поддерживать заданные параметры теплоносителя, повысит безопасность эксплуатации оборудования. В случае сбоя в работе любого из котлов, АГАВА автоматически отключит газоснабжение агрегатов во избежание создания аварийной ситуации, исключив человеческий фактор.

Кроме внутреннего оборудования, теплоэнергетики меняют на новые 400 метров квартальной теплотрассы, соединяющей котельную «Советская» с потребителями.

К предстоящей зиме обновляются еще ряд энергообъектов Оренбургского филиала «Т Плюс». Капитальные ремонты котлов уже завершены в котельных «Железнодорожный техникум», «Детский сад №77», «Мебельная фабрика». Подходит к завершению проведение капитальных ремонтных работ на котлах в котельной «ОГАУ».

В настоящее время теплоэнергетики проводят капитальный ремонт оборудования котельных «7 квартал» и «Орентрикотаж». 

Всего в Оренбурге и Медногорске подготовку к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов прошли 159 центральных тепловых пункта (ЦТП), 67 котельных и Оренбургская котельная.

Компания: ПАО "Т Плюс"
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