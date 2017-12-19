"Ленэнерго" выступило на межрегиональных соревнованиях профмастерства по учету электроэнергии

Минпромторг объявил о запуске пилотного проекта
15 сентября 2017, 14:45
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЛЕНЭНЕРГО, СОРЕВНОВАНИЯ-2017
Сегодня, 15 сентября, на учебно-тренировочном полигоне ПАО «МРСК Юга» в городе Астрахань завершились Межрегиональные соревнования профессионального мастерства персонала ДЗО «Россети» по учету электроэнергии. Самым опытным специалистом соревнований был признан участник команды «Ленэнерго», электромонтёр по эксплуатации электросчетчиков филиала «Кингисеппские электрические сети» Сергей Ткачев. Также названа лучшая судейская бригада, в которую вошла ведущий специалист службы учёта электроэнергии «Ленэнерго» Светлана Пальмина.
«Ленэнерго» представляли специалисты филиалов «Новоладожские электрические сети» и «Кингисеппские электрические сети». Сборная «Ленэнерго» заняла 10 место.
Соревнования проходили в пять этапов. Специалисты демонстрировали свои знания действующей нормативно-правовой документации, проверяли трехфазный счетчик электроэнергии прямого включения и заменяли однофазный счетчик электроэнергии. Также участники показывали свои навыки оказания первой медицинской помощи пострадавшему с использованием манекена-тренажера, решали ситуационные задачи и выявляли очаги потери электроэнергии в линиях 0,4 кВ.
Межрегиональные соревнования по учету электроэнергии в ПАО «Россети» проводились впервые. Участие в них приняли представители дочерних организаций «Россетей» со всей страны.