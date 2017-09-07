На "Электроцинк" доставлено новое оборудование

На площадку ОАО "Электроцинк" (предприятие металлургического комплекса УГМК) из Германии доставлен новый нагнетатель газа для турбокомпрессорного отделения сернокислотного цеха (СКЦ). Современное оборудование производства фирмы Pillеr стоимостью почти 500 тысяч евро придет на смену газодувной машине, которая функционирует на предприятии с 1981 года. Замена оборудования проводится в рамках планового остановочного ремонта цинкового производства, который стартовал на "Электроцинке" 5 сентября.



Газодувная машина предназначена для подачи технологического газа в контактный узел, где происходит важнейшая стадия процесса утилизации обжиговых газов в целях защиты окружающей среды - окисление сернистого ангидрида в серный, который далее подвергается абсорбции. Для обеспечения стабильности и надежности работы технологической цепи было принято решение заменить морально и физически устаревший аппарат на современный и эффективный нагнетатель фирмы Pillеr.



- Специалисты "Электроцинка" смогли оценить нагнетатели газа Pillеr на предприятиях химической промышленности, где аналогичный аппарат уже успел хорошо себя зарекомендовать, - рассказала главный химик завода Любовь Замиралова, - а в мае нынешнего года они побывали в Германии, где приняли участие в испытаниях аппарата, выбранного непосредственно для нашего цеха.



После поступления нагнетателя специалисты подрядной организации приступили к подготовке его к монтажу, которому предшествовал демонтаж старого газодувного компрессора. Новый будет установлен на имеющемся фундаменте. Сложность задачи обусловлена различием в конфигурации нагнетателя газа Piller и предыдущего аппарата, повлекшим за собой изменения в газоходной системе отделения, поэтому сейчас в цехе идет подгонка новых газоходов под новую газодувку. 21 сентября на предприятии ожидают приезда представителя компании - поставщика для проведения наладки и регулировки оборудования. Работы на участке начались 5 сентября, сразу после старта ежегодных ремонтных работ, которые проводятся во всех цехах предприятия.



- Помимо сернокислотного цеха достаточно большой объем ремонтных работ запланирован в обжиговом, выщелачивательном и электролитном цехах, - рассказал главный инженер завода Дмитрий Биндер. - На сегодня все мероприятия ведутся согласно графику под постоянным контролем со стороны руководства завода с тем, чтобы успеть завершить ремонт к концу месяца и планово запустить производство в работу.



Параллельно с ремонтом и заменой оборудования на заводе ведутся строительно-монтажные работы на новой санитарной трубе СКЦ. В оставшееся до конца ремонта время необходимо подключить новый объект к существующему туманоуловителю (патронные фильтры), для чего ведется монтаж газоходов. Новая труба СКЦ, вошедшая в комплексную программу по улучшению санитарно-эпидемиологической ситуации в г. Владикавказе на 2016-2017гг., будет введена в эксплуатацию вместе с запуском цинковой ветви в работу.



Напомним, остановочный ремонт на предприятии проводится ежегодно в целях поддержания оборудования в технически исправном, работоспособном состоянии, недопущения сбоев и отказов в его работе. Всего в сводном плане предусмотрено свыше тысячи мероприятий, к которым привлечено около тысячи человек. Завершение всего комплекса работ намечено на 30 сентября.