Распределительные щиты ЩРн(в) PRO: профессиональные новинки IEK®

Юбилейный выпуск RusCable Insider Digest
15 сентября 2017, 14:53
Рубрика: Новости компаний
Метки: IEK
В рамках развития направления щитовой продукции для гражданского строительства Группа компаний IEK расширяет ассортимент распределительных щитов ЩРн(в) серии PRO. Теперь в ассортименте присутствуют щиты на 18 модулей и компактные щиты на 12 модулей.
Распределительные щиты ЩРн(в) PRO — высококачественное и экономичное решение для строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства. Выпускаются на производственной площадке ГК IEK в Тульской области и пользуются активным спросом у российского потребителя.
ЩРн(в) PRO представлены моделями от 12 до 96 модулей в навесном (ЩРн) и встраиваемом (ЩРв) исполнениях. Теперь широкий ассортиментный ряд дополнили щиты на18 модулей и компактные на 12 модулей, которые отличаются от существующих
Основные достоинства распределительных щитов ЩРн(в) серии PRO
Общий ассортимент распределительных щитов IEK® включает четыре серии, удовлетворяющие самые различные требования и возможности потребителей: