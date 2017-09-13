Распределительные щиты ЩРн(в) PRO: профессиональные новинки IEK®

В рамках развития направления щитовой продукции для гражданского строительства Группа компаний IEK расширяет ассортимент распределительных щитов ЩРн(в) серии PRO. Теперь в ассортименте присутствуют щиты на 18 модулей и компактные щиты на 12 модулей.

Распределительные щиты ЩРн(в) PRO — высококачественное и экономичное решение для строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства. Выпускаются на производственной площадке ГК IEK в Тульской области и пользуются активным спросом у российского потребителя.

ЩРн(в) PRO представлены моделями от 12 до 96 модулей в навесном (ЩРн) и встраиваемом (ЩРв) исполнениях. Теперь широкий ассортиментный ряд дополнили щиты на18 модулей и компактные на 12 модулей, которые отличаются от существующих 12-ти модульных ЩРн (в) PRO меньшими габаритами.

Основные достоинства распределительных щитов ЩРн(в) серии PRO

Съемная монтажная рама;

Защитная пластиковая оперативная панель;

Негорючий суппорт для шин;

Высококачественный уплотнитель из вспененного полиуретана по периметру двери ЩРн PRO IP54;

Шпильки заземления;

Перфорация на задней планке встраиваемого ЩРв PRO;

Болты на боковых стенках встраиваемого ЩРв PRO;

Возможность установки после прокладки кабеля и проводов встраиваемого ЩРВ PRO;

Ввод проводников у встраиваемых корпусов ЩРв PRO — сверху и снизу; у навесных корпусов ЩРн PRO — только снизу.

Перенавешиваемые дверцы ЩРн(в) PRO IP31;

Стильный дизайн.

Общий ассортимент распределительных щитов IEK® включает четыре серии, удовлетворяющие самые различные требования и возможности потребителей:

