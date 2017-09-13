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Распределительные щиты ЩРн(в) PRO: профессиональные новинки IEK®

Распределительные щиты ЩРн(в) PRO: профессиональные новинки IEK®

15 сентября 2017, 14:53
Рубрика: Новости компаний
Метки: IEK

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В рамках развития направления щитовой продукции для гражданского строительства Группа компаний IEK расширяет ассортимент распределительных щитов ЩРн(в) серии PRO. Теперь в ассортименте присутствуют щиты на 18 модулей и компактные щиты на 12 модулей.

Распределительные щиты ЩРн(в) PRO — высококачественное и экономичное решение для строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства. Выпускаются на производственной площадке ГК IEK в Тульской области и пользуются активным спросом у российского потребителя.

ЩРн(в) PRO представлены моделями от 12 до 96 модулей в навесном (ЩРн) и встраиваемом (ЩРв) исполнениях. Теперь широкий ассортиментный ряд дополнили щиты на18 модулей и компактные на 12 модулей, которые отличаются от существующих 12-ти модульных ЩРн (в) PRO меньшими габаритами.

Основные достоинства распределительных щитов ЩРн(в) серии PRO

  • Съемная монтажная рама;
  • Защитная пластиковая оперативная панель;
  • Негорючий суппорт для шин;
  • Высококачественный уплотнитель из вспененного полиуретана по периметру двери ЩРн PRO IP54;
  • Шпильки заземления;
  • Перфорация на задней планке встраиваемого ЩРв PRO;
  • Болты на боковых стенках встраиваемого ЩРв PRO;
  • Возможность установки после прокладки кабеля и проводов встраиваемого ЩРВ PRO;
  • Ввод проводников у встраиваемых корпусов ЩРв PRO — сверху и снизу; у навесных корпусов ЩРн PRO — только снизу.
  • Перенавешиваемые дверцы ЩРн(в) PRO IP31;
  • Стильный дизайн.

Общий ассортимент распределительных щитов IEK® включает четыре серии, удовлетворяющие самые различные требования и возможности потребителей:

  • ЩРн(в) серии UNIVERSAL для избирательных пользователей со специальными запросами;
  • ЩРн(в) серии PRO для пользователей, ценящих сочетание качества и удобства в работе;
  • ЩРн(в) серии TREND / ЩРн для широкого применения;
  • ЩРН IP31 серии LIGHT для пользователей, предпочитающих экономичность.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: Группа компаний IEK

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