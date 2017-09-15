Россия и Швеция договорились об активизации диалога в сфере торговли и экономического сотрудничества

13 сентября состоялась встреча сопредседателей Российско-Шведского Наблюдательного комитета по торговле и экономическому сотрудничеству Министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова и Министра по делам ЕС и торговли Королевства Швеция Анн Линде. Встреча на уровне сопредседателей прошла впервые с 2013 года.



В ходе мероприятия стороны обратили внимание на значительную активизацию торгово-экономического взаимодействия России и Швеции.



"Свидетельством потепления в отношениях наших стран является и динамика взаимного товарооборота. После трех лет спада, в первом полугодии 2017 года мы видим рост этого показателя на 22,9% (1,9 млрд долларов)", - заметил Денис Мантуров.



В том числе, можно говорить о позитивной динамике в инвестиционном сотрудничестве двух государств. В частности, объем накопленных российских инвестиций в Швеции в прошлом году вырос более чем на 65% (до 225 млн долларов), а шведских в России в 1,5 раза (до 3,8 млрд долларов). Глава Минпромторга России подчеркнул, что по этому показателю Швеция занимает 16-е место среди всех партнеров России, опережая не только соседние Данию и Норвегию, но и такие экономические державы как США, Китай и Японию.



Свои представительства и отделения в России имеют около 350 шведских компаний. Собственные производственные сети развивают такие бренды, как «Вольво», «Скания», «Орифлэйм», АББ, «Тетра Пак», а компания ИКЕА является крупнейшим в России частным инвестором. Причем сфера деятельности шведского бизнеса расширяется. Неделю назад получил одобрение проект шведской фармацевтической компании «Астразенека» по строительству завода в Калужской области. В ближайшее время запланировано подписание специального инвестиционного контракта.



В свою очередь, примером российских инвестиций в Швеции может служить единственный в стране производитель первичного алюминия и одно из крупнейших в стране промышленных предприятий – Kubal. С момента запуска завода в 1942 году его мощность выросла почти в 10 раз, а программа модернизации также позволила на 20% снизить его энергоемкость и полностью исключить выбросы в атмосферу ароматических углеводородов.



Кроме того, Министры обсудили вопросы совершенствования договорно-правовой базы, а также вопросы двустороннего сотрудничества в инвестиционной сфере, науке и технике, сфере транспорта, фармацевтической промышленности и космической отрасли.



Министр по делам ЕС и торговли Королевства Швеция Анн Линде подтвердила позитивную динамику российско-шведского диалога. По ее мнению, несмотря на разногласия по ряду международных вопросов, важно продолжать диалог в экономике и торговле, в том числе по улучшению бизнес-климата двух стран.



"Развитие торговли, экономического обмена и инвестиций является важным и позитивным фактором в двусторонних отношениях России и Швеции. На мой взгляд, сегодня нам необходимо сосредоточиться на том, каким образом еще больше упростить взаимодействия в сферах торговли и инвестиций", - рассказала Анн Линде.



Участники встречи отметили успехи, связанные с созданием благоприятной среды для российского бизнеса в Швеции и шведских компаний в России. По словам Дениса Мантурова, Минпромторг готов оказать шведскому бизнесу всяческую поддержку как на федеральном, так и на региональном



"В регионах сейчас активно формируется промышленная инфраструктура. Имею в виду индустриальные парки и технопарки. В периметре этих промзон шведским компаниям буде значительно проще локализовать высокотехнологичные производства, в том числе для создания продукции, востребованной на рынках третьих стран", - считает глава Минпромторга России.



По итогам мероприятия достигнута договоренность о проведении в ближайшее время заседания ряда рабочих групп, по итогам которых будет определена дата полноформатного заседания Наблюдательного комитета по торговле и экономическому сотрудничеству как ключевого механизма совместной работы двух стран.