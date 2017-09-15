Ученые разрабатывают технологию получения люминесцентной керамики для источников света нового поколения

Технологию получения люминесцентной керамики, которая может стать более дешевой альтернативой современным источникам света, разрабатывают ученые Томского политехнического университета. Прозрачная керамика в перспективе может заменить светодиоды, ее использование позволит существенно удешевить производство автомобильных фар и других источников света. Еще одно преимущество люминесцентной керамики — более высокая прочность, благодаря чему изделия из нее прослужат своим владельцам гораздо дольше.



Технологий изготовления люминесцентных керамик, которые перспективны для совершенствования источников света с требуемым спектром освещения, занимается научный коллектив кафедры наноматериалов и нанотехнологий и Нано-Центра ТПУ под руководством Олега Хасанова. Разработки проводятся совместно с кафедрой лазерной и световой техники ТПУ.



Такую керамику можно будет использовать для производства автомобильных фар и многих других осветительных приборов. Например, для городской и праздничной иллюминации.



«В массовом производстве источники света из люминесцентной нанокерамики получатся дешевле, чем, к примеру, современные светодиоды с более сложной электронной структурой», — рассказывает Олег Хасанов.



Различные виды изделий из нанокерамики, в том числе люминесцентную и прозрачную керамику, ученые ТПУ получают на установке спарк-плазменного спекания (СПС) порошковых материалов. Керамический порошок помещается в специальную пресс-форму — токопроводящую, способную выдерживать высокие температуры и давления прессования. Далее он нагревается импульсным током до необходимой температуры и одновременно прессуется. Поэтому спекание длится быстро.



«В зависимости от состава люминофора можно получить разный спектр свечения керамики — белый, синий, желтый и так далее. Для этого мы подбираем оптимальные люминофоры в общем составе прозрачного керамического материала», — уточняет Олег Хасанов.



От существующих источников освещения, помимо более низкой стоимости, изделия из люминесцентной керамики будет отличать также и более высокая прочность. А это значит, что источники света из нее будут служить гораздо дольше, их труднее будет повредить.



Ученые ТПУ отмечают, что керамика используется сегодня в самых различных областях: электронной, радиотехнической, оборонной, нефтегазовой, атомной, аэрокосмической, автомобильной и многих других, а также в сферах электроэнергетики и медицины. Керамические материалы имеют уникальный комплекс эксплуатационных свойств: широкий температурный диапазон применения (от космического холода до температур плазмы в соплах ракетных двигателей), заданные прочностные и электрофизические свойства.



Добавим, на разработку технологий по производству прозрачной и люминесцентной керамики научный коллектив кафедры наноматериалов и нанотехнологий получил гранты Российского научного фонда и Российского фонда фундаментальных исследований; выполняется международная научно-исследовательская работа с университетом города Чунцин (Китай).

Источник: Национальный исследовательский Томский политехнический университет