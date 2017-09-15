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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

В августе по итогам претензионной работы в кассы АО "Карачаево-Черкесскэнерго" от физических лиц поступило около 785 тысяч рублей

В августе по итогам претензионной работы в кассы АО Карачаево-Черкесскэнерго от физических лиц поступило около 785 тысяч рублей

15 сентября 2017, 15:12
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКЭНЕРГО

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Отдел реализации электроэнергии АО «Карачаево-Черкесскэнерго» (входит в группу компаний «Россети») контролирует работу районных и городских энергосбытовых отделений по досудебному урегулированию задолженности абонентов. Претензионные мероприятия, проводимые на местах, приносят положительные результаты.

В августе текущего года жителям частного сектора от АО «Карачаево-Черкесскэнерго» была направлена 431 претензия о погашении задолженности на общую сумму более 1,2 млн руб. Больше всего их было сформировано в энергосбытовом отделении (ЭСО) станицы Зеленчукской – здесь предупреждения от энергетиков получили 103 абонента.

ЭСО Зеленчукского района посредством претензионной работы попытались вернуть за отпущенную электроэнергию наибольшую сумму долга. Здесь направлены претензии недобросовестным абонентам, которые в сумме задолжали АО «Карачаево-Черкесскэнерго» более 268 тыс. руб.

По направленным претензиям гарантирующему поставщику электроэнергии КЧР удалось добиться оплаты около 785 тыс. руб. - платежи в счет погашения задолженности произвели 316 абонентов. Наибольшая сумма погашения долгов – в Зеленчукском районе: 46 абонентов, получивших претензии, выплатили энергоснабжающей организации около 203 тыс. руб.

Хорошие показатели в этом направлении в ЭСО станицы Зеленчукской, где удалось добиться платежей по 94 претензиям. Должники выплатили за отпущенную им электроэнергию около 162 тыс. руб.

Наилучшие результаты по итогам претензионной работы также у энергосбытовых отделений Прикубанского и Уст-Джегутинского районных ЭСО.

Компания: ПАО "МРСК Северного Кавказа"
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