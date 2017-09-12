Варианты развития энергетики рассмотрят в Уфе

17 октября в Уфе начнет работу Российский энергетический форум. Его ключевой темой станет многовариантность развития современной энергетики. Ключевым спикером Пленарного заседания форума станет Лауреат Нобелевской премии мира, Генеральный директор Центра энергоэффективности – XXI век Игорь Башмаков. На заседании будет представлен опыт развития отечественной и зарубежной энергетики, проведен анализ между "вчерашними" и "сегодняшними" технологиями, рассмотрены возможности использования альтернативных и восполняемых источников.

В первый день работы Форума состоится и круглый стол "Цифровое будущее энергетики". Главные темы дискуссии: цифровая трансформация электроэнергетики; цифровые технологии и решения для повышения энергоэффективности промышленных предприятий, инновации в распределительных сетях, комплексный подход к цифровой инвентаризации инфраструктуры для энергетики.

В рамках Российского энергетического форума пройдет панельная дискуссия "Практика внедрения энергоменеджмента в бюджетных учреждениях и промышленных предприятиях: переход к энергоэффективности".

Среди выступающих на Форуме заявлены представители Центра экономических методов управления в энергетике Корпоративного энергетического университета имени А.Ф. Дьякова, Объединённого института высоких температур РАН, Российской ассоциации ветроиндустрии (РАВИ), Ассоциации солнечной энергетики России, Центра ЮНИДО в РФ, Ассоциации "Возобновляемая энергетика". Модераторами и спикерами секций также станут руководители Министерства промышленности и инновационной политики РБ, АО "БЭСК", ООО "БГК", АО "ГК "Таврида Электрик", ООО МНПП "Антракс", ООО "Инбрэс" (дочерняя компания ООО "НПП Бреслер"), Кронштадт Аэро, АО "Национальный инжиниринговый центр энергетики", ООО "Газпром Нетфехим Салават", ПАО АНК "Башнефть", ПАО "СибурХолдинг", ООО "БЭСК Инжиниринг", ООО "Объединение инноваций".

Для участия в работе Форума необходимо пройти бесплатную регистрацию на сайте www. refbvk.ru