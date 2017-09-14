Все производственные отделения "Ивэнерго" готовы к осенне-зимнему периоду

Юбилейный выпуск RusCable Insider Digest
15 сентября 2017, 16:50
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ИВЭНЕРГО
В филиале ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Ивэнерго» завершили работу специальные комиссии по оценке готовности производственных отделений (ПО) к работе в осенне-зимний период 2017/2018 гг. Тейковские, Ивановские и Кинешемские электрические сети подтвердили свою готовность к сезону холодов.
Члены комиссии проверили выполнение ремонтной программы, инвестиционной деятельности, осуществление программы расчистки и расширения просек воздушных линий электропередачи, соблюдение требований пожарной и производственной безопасности на энергообъектах, состояние зданий и сооружений, оснащение и комплектацию всем необходимым оперативно-выездных бригад, парк спецтехники. Кроме этого, внимание было обращено на готовность отделений к проведению аварийно-восстановительных работ: оценено наличие аварийного запаса и состояние резервных источников электроснабжения.
«Сезон холодов – ответственный период для сотрудников филиала, так как характеризуется повышенными нагрузками на электросетевой комплекс. Поэтому от заблаговременно проведенного комплекса мероприятий зависит устойчивая работа сетей и бесперебойное электроснабжение потребителей Ивановской области», - отметил первый заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Ивэнерго» Андрей Соколов.
Комиссия подтвердила стопроцентное выполнение всех запланированных мероприятий в производственных отделениях. Тейковские, Ивановские и Кинешемские электрические сети качественно и своевременно подготовили электросетевую инфраструктуру и персонал к предстоящему осенне-зимнему периоду. С 18 сентября в Ивэнерго начнет работать комиссия ПАО «МРСК Центра и Приволжья», которая определит качество подготовки к сезону холодов всего ивановского филиала электросетевой компании.