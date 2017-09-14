Хабаровские энергетики провели совещание на тему внедрения современных электронных сервисов

Энергетики филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» (филиал АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания») выступили инициаторами информационной встречи по вопросам внедрения современных электронных сервисов в сфере подключения к инженерным сетям. В мероприятии приняли участие представители энергокомпаний и профильных министерств Хабаровского края, а также краевого комитета по развитию ТЭК.



В рамках встречи участники протестировали возможности действующих сегодня онлайн-сервисов предприятий АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания», АО «Хабаровская горэлектросеть» и ПАО «Московская объединенная электросетевая компания», попробовав в качестве юридического лица не только зарегистрировать Личный кабинет на каждом из вышеуказанных сайтов, но и подать заявку на подключение к электросетям.



- В последнее время потребность в подобных встречах резко возросла. Реализуя положения Дорожной карты по улучшению инвестиционного климата Хабаровского края по внедрению электронных сервисов, предприятия ТЭК довольно часто сталкиваются с негативными отзывами их главных пользователей – предпринимателей. Тем самым, спрос на данные онлайн-услуги среди бизнеса не большой, - говорит директор Хабаровских электрических сетей Александр БАКАЙ. - Например за июль-август текущего года подать заявку на подключение к сетям ДРСК через виртуальный Личный кабинет в Хабаровском крае пожелало не более 23 процентов от общего числа юридических лиц. Один из самых эффективных способов повысить привлекательность интернет-сервисов – оптимизировать их с учетом пожеланий местного предпринимательства и их официальных представителей.



Помимо улучшения имеющихся электронных ресурсов энергокомпаний, главный специалист управления системами электронного правительства министерства информационных технологий и связи Хабаровского края Дмитрий Симон рассказал присутствующим, что до конца текущего года министерством будет реализована идея подачи заявки на подключение к инженерным сетям на региональном портале государственных и муниципальных услуг Хабаровского края. Это даст возможность предпринимателям получать необходимые услуги на одном сайте, что также положительно скажется росте деловой привлекательности региона.



Одним из результатов прошедшей встречи стало единодушное решение ее участников сделать такие мероприятия регулярными, активно привлекая к работе представителей краевого бизнес-сообщества – ключевой аудитории электронных сервисов.