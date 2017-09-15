Устойчивая работа электросетевого комплекса МРСК Центра и Приволжья восстановлена

"Чеснок" стал доступней
17 сентября 2017, 17:15
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ
Специалисты ПАО «МРСК Центра и Приволжья» восстановили устойчивую работу электросетевого комплекса в регионах своей ответственности, пострадавших в минувшую пятницу от ливней и гроз. Электроснабжение потребителей по основной сети обеспечивается в штатном режиме.
Напомним, 15 сентября атмосферный фронт сопровождавшийся грозами, ливнями и порывами ветра до 25 м/с, вызвал ряд технологических нарушений в работе Рязанского, Владимирского, Нижегородского, Кировского и Тульского электросетевых комплексов. Причиной перебоев электроснабжения в большинстве случаев являлись падение деревьев и веток на линии электропередачи, а также схлест и обрыв проводов из-за сильного ветра.
К воздействию непогоды в энергокомпании были готовы. В филиалах, на территории которых прогнозировалось ухудшение погоды, еще накануне был установлен особый контроль за работой энергообъектов и мобилизован оперативно-ремонтный персонал. Это позволило минимизировать негативные последствия. Аварийно-восстановительные бригады незамедлительно реагировали на возникающие технологические нарушения, оперативно выдвигаясь к месту аварии и приступая к ликвидации последствий непогоды. Энергетики работали круглосуточно. В первую очередь запитывались социально значимые объекты. Предпринятые меры позволили в максимально возможные для таких ситуаций сроки обеспечить устойчивое электроснабжение потребителей регионов по основной сети.
Всего в ликвидации последствий непогоды принимали участие: 151 бригада, 380 человек и, 156 единицы спецтехники. Энергетики продолжают контролировать метеообстановку во всех регионах и готовы оперативно отреагировать на возможные нарушения в работе электросетевого комплекса. В целях оперативного информирования населения о работе электросетевого комплекса в случае возникновения внештатных ситуаций в ПАО «МРСК Центра и Приволжья» круглосуточно функционирует единый номер Контакт-центра 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный).