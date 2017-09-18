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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

4 миллиона рублей направило Кубаньэнерго на ремонт ЛЭП в Лабинском энергорайоне

4 миллиона рублей направило Кубаньэнерго на ремонт ЛЭП в Лабинском энергорайоне

18 сентября 2017, 10:59
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО

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Подготовка высоковольтных линий электропередачи к осенне-зимнему периоду в Лабинском филиале ПАО «Кубаньэнерго» (группа «Россети») переходит в завершающую стадию. Специалисты завершают ремонт четырех воздушных линий общей протяженностью 31 км. От их стабильной работы зависит надежное электроснабжение потребителей Лабинского, Курганинского и Мостовского районов Краснодарского края.

Сотрудники Лабинских электрических сетей выполнили ремонт ВЛ 35 кВ «Петропавловская-Темиргоевская». Энергетики заменили 23 опоры и более 200 дефектных и устаревших фарфоровых изоляторов на стеклянные.

В настоящее время ведутся работы по замене изоляторов и выправке опор на воздушных линиях 110-35 кВ «Упорная-Эфиронос», «Мостовская-Промышленная» и «Советская-Первая Синюха». Ремонтные работы на ЛЭП будут завершены к концу сентября текущего года.

– Сейчас ремонтная кампания вступила в завершающую стадию. Наша ключевая задача – в полном объеме подготовить электросетевой комплекс Лабинского энергорайона к работе в осенне-зимний период в соответствии с графиками работ», – отметил директор Лабинского филиала Кубаньэнерго Андрей Герасько.

Всего в 2017 году специалисты Лабинского филиала проведут ремонтные работы на 17 высоковольтных линиях электропередачи в зоне ответственности. На эти цели Компания направила свыше 4 миллионов рублей.

Компания: ПАО "Кубаньэнерго"
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