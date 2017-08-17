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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

АО "Москабельсетьмонтаж" переустроит высоковольтные линии электропередачи в зоне строительства Южного дублера Кутузовского проспекта

АО Москабельсетьмонтаж переустроит высоковольтные линии электропередачи в зоне строительства Южного дублера Кутузовского проспекта

18 сентября 2017, 11:51
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МОСКАБЕЛЬСЕТЬМОНТАЖ

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АО «Москабельсетьмонтаж», дочернее общество ПАО «МОЭСК», – победитель аукциона, проводимого Департаментом строительства г. Москвы, на подрядные работы по строительству объекта «Искусственные сооружения и участок Южного дублера Кутузовского проспекта» в части переустройства высоковольтных ЛЭП.

Специалистами АО «МКСМ» предусматривается переустройство в кабель воздушного участка кабельно-воздушной линии (КВЛ) 220 кВ «Матвеевская – Пресня, 1, 2 цепь» длиной более 2,5 км и воздушного участка КВЛ 110 кВ «ТЭЦ-12 – МГУ, 1, 2 цепь» длиной 2,83 км. Трассы кабельных линий проходят вдоль проектируемой дороги «Южный дублер Кутузовского проспекта» (ЮДКП) от улицы Мосфильмовской до улицы Минской, а также вдоль улицы Мосфильмовской.

В рамках благоустройства, которое проведут энергостроители МКСМ после завершения работ, предусмотрена посадка 240 деревьев и 505 кустарников, восстановление 118 450 м2 газонов.

Основные строительные работы планируется начать уже в этом году.

Южный дублер Кутузовского проспекта, согласно планам московских властей, пройдет вдоль Киевского направления железной дороги через районы Очаково-Матвеевское, Раменки, Фили-Давыдково и Дорогомилово. Трассу проектировали так, чтобы не затронуть зеленые зоны Матвеевского леса и природный заказник в долине реки Сетунь. Автострада, которая примет основной поток машин на западе, пройдет через промзоны районов Очаково-Матвеевское, Фили-Давыдково, Дорогомилово и Раменки. Это обеспечит быстрый переезд от МКАД к Третьему транспортному кольцу. В состав дороги-дублера, помимо мостов через Сетунь и эстакад, войдут два тоннеля, один из которых пройдет под железной дорогой. Для пешеходов построят четыре подземных перехода. Всего будет построено около 11,5 км дорог.

Компания: АО "Москабельсетьмонтаж"
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