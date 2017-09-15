Александр Новак обсудил перспективы двустороннего сотрудничества с Гуломжоном Ибрагимовым

Верные отрасли, верные себе
18 сентября 2017, 10:02
Рубрика: Минэнерго РФ
Метки: МИНЭНЕРГО
Состоялся телефонный разговор между Министром энергетики Российской Федерации Александром Новаком и заместителем премьер-министра Республики Узбекистан Гуломжоном Ибрагимовым.
Стороны обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, а также взаимодействие в многостороннем формате, в частности сотрудничество в рамках Электроэнергетического Совета СНГ. Также речь шла об участии представителей республики Узбекистан в мероприятиях Российской энергетической недели.