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Отраслевые новости: Минэнерго РФ

Александр Новак обсудил перспективы двустороннего сотрудничества с Гуломжоном Ибрагимовым

Александр Новак обсудил перспективы двустороннего сотрудничества с Гуломжоном Ибрагимовым

18 сентября 2017, 10:02
Рубрика: Минэнерго РФ
Метки: МИНЭНЕРГО

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Состоялся телефонный разговор между Министром энергетики Российской Федерации Александром Новаком и заместителем премьер-министра Республики Узбекистан Гуломжоном Ибрагимовым.

Стороны обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, а также взаимодействие в многостороннем формате,  в частности сотрудничество в рамках Электроэнергетического Совета СНГ. Также речь шла об участии представителей республики Узбекистан в мероприятиях Российской энергетической недели.

Компания: Министерство энергетики РФ
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