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Отраслевые новости: Россия

Алюминиевая Ассоциация актуализирует нормативы применения алюминия в строительстве

Алюминиевая Ассоциация актуализирует нормативы применения алюминия в строительстве

18 сентября 2017, 17:28
Рубрика: Россия
Метки: АЛЮМИНИЕВАЯ АССОЦИАЦИЯ

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Для расширения применения в строительстве различных видов алюминиевой продукции необходимо обновить существующую нормативно-техническую базу. Под таким лейтмотивом прошло заседание сектора «Строительство» Алюминиевой Ассоциации, участие в котором приняли руководители и специалисты компаний РУСАЛ, Татпроф, Реалит, ВМК Инвест, ЛПЗ «Сегал», Алютех и т.д.

Нуждаются в актуализации и разработке ключевые стандарты и своды правил, посвященные техническим условиям прессованных профилей из алюминиевых сплавов, а также особенностям проектирования, монтажа и эксплуатации навесных вентилируемых фасадов, светопрозрачных крыш, зенитных фонарей, куполов и т.д. Кроме того, в Алюминиевой Ассоциации обсудили разработку дорожной карты по техническому регулированию и стандартизации в строительной отрасли на 2017 год.

«В России имеются отличные компетенции в области производства алюминиевой продукции строительного назначения, но до сих пор ее значительные объемы импортируются из-за рубежа, - отметил Председатель Алюминиевой Ассоциации Валентин Трищенко. - Между тем обновление нормативно-технической базы позволит активизировать реальное импортозамещение, использовать в строительной отрасли самые передовые технологии в области производства алюминиевой продукции высоких переделов, по которым уже давно работают развитые страны. Такие меры позволят значительно увеличить потребление алюминия в строительной отрасли России».

 

Компания: Алюминиевая Ассоциация
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