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Отраслевые новости: Энергетика

Амурэнергосбыт вынужден ограничить подачу электроэнергии должникам

Амурэнергосбыт вынужден ограничить подачу электроэнергии должникам

18 сентября 2017, 17:39
Рубрика: Энергетика
Метки: ДЭК

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 «Амурэнергосбыт» (филиал ПАО «Дальневосточная энергетическая компания») предупредило  более 1,5 тыс. потребителей о возможном отключении электроэнергии из-за долгов. На сегодняшний день задолженность перед энергетиками за поставленные ресурсы составляет 390 млн рублей. Основная часть должников, запланированных к отключению, проживает в Благовещенске, Свободном и Тынде. Если потребители в ближайшее время не погасят свои долги, то специалисты будут вынуждены до конца сентября полностью прекратить подачу им электроэнергии.

Напомним, прежде чем отключить должника от подачи энергоресурса, компания информируют его о наличии задолженности и необходимости ее погашения. Только после этого энергетики используют свое законное право на приостановление электроснабжения. Отметим, что с января этого года правительство РФ упростило процедуру уведомительной работы о планируемых ограничениях ресурса гражданам. Если раньше недобросовестного потребителя нужно было дважды предупреждать об отключении, то теперь достаточно единожды поместить информацию о долге и планируемом ограничении в счете-квитанции на оплату электроэнергии. После чего в течение 20 дней долг должен быть погашен.

Получить информацию об имеющейся задолженности, а также о возможных способах погашения долга можно по телефону Единого информационного центра ПАО «ДЭК»: 8-800-333-0-444 (звонок бесплатный). Кроме того, контролировать счета за электроэнергию сегодня возможно дистанционно с любого устройства с выходом в интернет – смартфона, планшета, компьютера. Для этого нужно воспользоваться услугой «Личный кабинет», пройдя простую регистрацию на сайте ПАО «ДЭК» (https://issa.dvec.ru/)  или скачав приложение в Google Play, AppStore.

Компания: ПАО "ДЭК"
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