Анонс RusCable Insider Digest №51 от 18 сентября 2017 года

RusCable Insider Digest №51 от 18 сентября 2017 года RusCable Insider Digest №51 от 18 сентября 2017 года RusCable Insider Digest №51 от 18 сентября 2017 года

Представляем Вашему вниманию новый выпуск RusCable Insider Digest №51 от 18 сентября 2017 года! В очередном номере главного отраслевого еженедельника — сводки по самым горячим и ключевым событиям в электротехнике, электроэнергетике и кабельной промышленности за прошедшую неделю. Среди них такие громкие новости, как: «смена власти» в «Россетях», развитие государственной поддержки, продвижение министерствами идей цифровизации отрасли и большого плана «Энергетического кольца», объединение Davis-Standard и Maillefer International, а также многое другое!

Эксклюзив нового выпуска — спецразворот, посвященный презентации нового поколения силовых кабелей от одного из лидеров рынка Группы компаний «Москабельмет». Впервые на страницах дайджеста, совместно с ГК «МКМ», редакция журнала подготовила для своих читателей разбор инновационного решения в производстве конкурентоспособного кабеля с бумажной пропитанной изоляцией, ничем не уступающего кабелю со сшитым полиэтиленом. В красочном и удобном для чтения формате, вы найдете уникальную информацию о новом слове на рынке КПП.

По традиции, ниже собрана выжимка из самых полезных новостей выпуска. Приятного чтения и эффективной рабочей недели!



Обязательно к прочтению

Будущее электроэнергетики обсудят участники Российской энергетической недели

Участники одной из основных панельных дискуссии: «Будущее электроэнергетики: как изменятся энергосистемы и потребители энергии?» спрогнозируют изменения спроса и предложения потребления электроэнергии, обсудят возможные прорывные технологии в электроэнергетике, порассуждают на тему стимулирования инноваций в электроэнергетике. Своё участие в мероприятии уже подтвердил заместитель Министра энергетики Российской Федерации Вячеслав Кравченко.



Александр Новак провёл заседание Совета директоров ПАО «Россети»

В рамках заседания Совета Директоров Александр Новак поблагодарил Олега Бударгина за эффективную и плодотворную многолетнюю работу. «За четыре года его руководства системообразующая компания России добилась впечатляющих результатов. Капитализация ПАО «Россети» выросла на 135% до 228 миллиардов рублей, в два раза повысилась надежность функционирования энергообъектов, на треть увеличилась производительность труда», - отметил Министр энергетики.

В заключение благодарственной речи Александр Новак вручил Олегу Бударгину нагрудный знак Министерства энергетики Российской Федерации "Трудовая слава I степени".



На энергорынке обнаружили механизм роста ночных цен

Крупные потребители предлагают отменить механизм, позволяющий генкомпаниям на оптовом рынке искусственно поднимать цены на электроэнергию. Сейчас схема позволяет энергокомпаниям обходить выставленные регуляторами ограничения и продавать выработку ночью по завышенной стоимости. Если решение будет принято, то средние оптовые цены на электроэнергию, по оценке участников рынка, могут упасть на 3–5%. Это, считают аналитики, снизит выручку генерирующих компаний на 27–45 млрд руб. в год.



Компания Davis-Standard собирается приобрести компанию Maillefer International

Компания Davis-Standard с головным офисом в городе Покатак (Pawcatuck), штат Коннектикут, США, ведущий производитель экструзионного оборудования, сообщает о намерении приобрести компанию Maillefer International – лидера в области технологий производства проводов, кабелей и труб, имеющего головной офис в городе Вантаа (Vantaa), Финляндия.

Предполагается, что после получения соответствующих разрешений органов контроля, надзора и регулирования окончательное завершение сделки состоится в конце августа или начале сентября. Президент и глава компании Davis-Standard г-н Джим Мёрфи (Jim Murphy) назвал это важным шагом для обеих компаний, так как на глобальном рынке будут объединены два сильных бренда производителя экструзионных систем и провайдера услуг.



Материалы RusCable.Ru

«Чеснок» стал доступней для профессионалов отрасли

С 11 сентября 2017 года мобильная версия «Чеснока» становится открытой и абсолютно бесплатной для всех участников форума, имеющих статус «Профессионал» и «Эксперт», а также для «Девиантов» и «Официальных представителей» компаний, зарегистрированных на нашем форуме. Для всех остальных пользователей получение доступа к сервису возможно только при достижении этих критериев. Для пользователей со статусом «Профессионал» и «Эксперт» бесплатный доступ автоматически предоставляется после авторизации на сервисе «Чеснок» с помощью существующих аккаунтов на портале. Официальным представителям компаний и «Девиантам» необходимо подать запрос в отдельной форме на странице сервиса. Возможность обезопасить свой бизнес стала доступней и ближе.



П. Завальный: «Основная цель - повышение энергоэффективности»

Специально для RusCable.Ru, г-н Завальный рассказал, что Комитет по энергетике уделяет большое внимание теме создания достоверной и полной системы учета энергоресурсов. Без создания такой системы сложно добиться снижения потребления и повышения эффективности использования энергоресурсов, решения проблемы неплатежей за энергоресурсы. Несмотря на высокую оснащенность потребителей приборами учета электроэнергии, текущее состояние учета электроэнергии в РФ не позволяет достоверно определять объемы взаимных обязательств между участниками рынков электроэнергии, между ними возникают многомиллиардные разногласия. И это одна из важнейших задач, которую нужно решить.

Разная схема подсчета «приводит к хаосу», считает г-н Завальный, и единственный способ навести порядок – возложить обязанность по установке счетчиков на поставщика ресурсов или сетевую компанию, а заодно убрать из схемы оплаты коммунальных счетов управляющую компанию. Законопроект об этом депутаты будут рассматривать в эту сессию.



Смена власти в «Россетях»

31 августа 2017 года премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что главой группы компаний «Россети» станет Павел Ливинский, который ранее возглавлял Департамент жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Москвы.

«Правительство решило рекомендовать вас на должность генерального директора «Россетей». Директиву я дам указание подписать», — заявил Медведев на встрече с Ливинским. — «После того как пройдет совет директоров компании, вы должны вступить в должность», — добавил премьер-министр.

В свою очередь, Павел Ливинский поблагодарил премьер-министра за оказанное доверие и пообещал сделать все для выполнения поставленных перед ним задач.



Группа компаний «Россети»

ПАО «ФИЦ» и ОАО «НИИПТ» заключили соглашение о взаимодействии

«Теллус-Групп» планирует инвестировать в развитие научно-исследовательского центра, что позволит наладить взаимовыгодное сотрудничество с сетевыми компаниями», - сообщил Генеральный директор Холдинга Николай Неповинных.

Во время визита стороны обсудили перспективы сотрудничества в части выполнения совместных работ для электросетевого комплекса и подписали Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. Подписи под документом поставили генеральный директор ПАО «ФИЦ» Александр Дюжинов и генеральный директор ОАО «НИИПТ» Михаил Семёнов.



Делегация компании «Россети» приняла участие в работе Восточного экономического форума – 2017

Представители компании «Россети», управляющей одним из крупнейших в мире электросетевых комплексов, в рамках Восточного экономического форума-2017, выступили с докладами на круглых столах и панельных дискуссиях, провели переговоры с российскими и зарубежными партнерами, а также подписали ряд соглашений.

Заместитель генерального директора по стратегическому развитию компании «Россети» Евгений Ольхович в ходе сессии «Азиатское энергокольцо. Готовы ли политики и энергокомпании?» рассказал участникам форума о последовательной работе, которую проводят российские специалисты совместно с коллегами из других стран-участниц на пути к реализации данного проекта.



Команда России заняла I место на Международных соревнованиях профессионального мастерства энергетиков

Международные соревнования прошли с 11 по 15 сентября на учебно-тренировочном полигоне филиала ПАО «МРСК Волги» (входит в группу компаний «Россети») – «Пензаэнерго». Традиционно организаторами выступили Исполнительный комитет Электроэнергетического совета СНГ и компания принимающей стороны – ПАО «Россети». Впервые соорганизатором Международных соревнований стало Министерство энергетики Российской Федерации.



Кабельные заводы

• ГК «ССТ» представила свой опыт для ТЭК на конференции института «Гипровостокнефть»

• Завод Winlong подводит итоги выставки

• ООО «ТД «Ункомтех» - партнер секционного заседания форума «Импортозамещение 2017»

• ГК «ССТ» обогреет «Зарядье»

• Заслуги ОКБ «Гамма» отметил губернатор

• Xinming Cable Machinery приняла участие в China Wire & Cable Industry Exhibition

• АО СЭМ благодарит ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ»

• «Камский кабель» участвует в строительстве объектов ЧМ-2018

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• На ООО «Сарансккабель» запущено металлургическое производство

• «Холдинг Кабельный Альянс» представил свою продукцию на нефтегазохимическом форуме в Казани



Индустрия 4.0

ЦСР предложил энергетике России новую реформу

Центр стратегических разработок (ЦСР) проанализировал перспективы внедрения в России «цифровой энергетики». Речь идет о быстро набирающем популярность в мире переходе от традиционной энергосистемы с крупными электростанциями и мощными сетями к более сложной интеллектуальной модели с распределенной энергетикой, высокой долей зеленой генерации и потребителями-просьюмерами. Предложенная экспертами стратегия встраивания РФ в цепочку глобальных поставок технологий для растущего сектора цифровой энергетики выглядит довольно обоснованно. Но в том, что самой России срочно нужно перенимать технологическую моду на цифровизацию энергетики, убедить сложнее.



Интернет вещей – под прицелом хакеров

Сегмент интернета вещей (Internet of Things, iOT) стремительно развивается. Согласно опубликованному сегодня исследованию GSMA и Machina Research, операторы мобильной связи к 2026 году смогут получить выгоду от оказания IoT-услуг в размере $1,8 трлн к 2026 году. Наибольший потребительский спрос будет приходиться на сегмент подключенных умных домов ($441 млрд), бытовой электроники ($376 млрд) и подключенных автомобилей ($273 млрд). Использование IoT в энергетике также будет одним из ключевых направлений, – об этом портал RusCable уже писал.

На днях другое исследование интернета вещей выпустило агентство IDC. Согласно нему, в прошлом году чуть больше половины рынка (52,2%) пришлось на страны Северной и Южной Америки. Другие страны мира, включая Россию, имеют здесь большой потенциал. Но с развитием IoT появляются новые проблемы, в том числе, связанные с информационной безопасностью. Эксперты говорят о больших рисках, с которыми могут столкнуться энергетические компании во всем мире.



Инвестиционные проекты

ФСК ЕЭС модернизирует коммутационное оборудование подстанции 750 кВ Московского энергокольца

ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») проводит модернизацию коммутационного оборудования на подстанции 750 кВ «Белый Раст им В.А. Вершкова» в Дмитровском районе Московской области. Выполнена замена двух воздушных выключателей 500 кВ на современные элегазовые аналоги. До конца года планируется заменить еще один выключатель.



Правительственные новости

Минэнерго России сформирован портфель ведомственных приоритетных проектов

Заместителями Министра энергетики Российской Федерации на заседании были представлены проектные предложения. В ходе дискуссии и в соответствии с утверждёнными ключевыми параметрами ранжирования решением ВКО сформирован портфель ведомственных проектов. В итоговый состав портфеля вошли три проекта в сфере газификации, модернизации генерирующего оборудования, а также в области энергетической безопасности.



Швейцарские станкостроители нацелены на развитие кооперации с российскими поставщиками

В Минпромторге России состоялась рабочая встреча замглавы ведомства Василия Осьмакова с представителями Швейцарской ассоциации машиностроителей (Swissmem). Стороны обсудили вопросы, связанные с локализацией производства комплектующих для станкостроения, и основные направления развития российско-швейцарского сотрудничества в сфере машиностроения.



Государственная поддержка

ФРП одобрил первый заем по новой программе «Комплектующие изделия» на 200 млн рублей

Первый заём по условиям новой программы одобрен «Костромскому заводу автокомпонентов» на создание импортозамещающего производства гильз цилиндров и поршневых пальцев для дизельных двигателей.

Общая стоимость проекта составляет 432 млн рублей, сумма займа от ФРП – 200 млн рублей. В рамках проекта будет создано 145 рабочих мест.



Актуальные новости

Чубайс: Резерв мощностей в электроэнергетике РФ закончится к 2023-2024 гг

"Вывод устаревших мощностей - это фундаментальная задача электроэнергетического комплекса, пока есть для этого возможность, потому что резерв кончится к 2023-2024 годам", - рассказал Чубайс в ходе выступления в рамках Восточного экономического форума.

Как сообщил министр энергетики РФ Александр Новак, энергокомпании уже заявили к выводам около 10 ГВт.

Чубайс отметил, что резерв был создан благодаря программе строительства новых энергомощностей, запущенной с 2010 года в рамках реформы электроэнергетики. Это так называемые договоры о предоставлении мощности (ДПМ), которые гарантируют окупаемость инвестиций. По мнению Чубайса, вторая важная задача - модернизация электростанций.

Рассказываем обо всем самом важном, что произошло на рынке кабельно-проводниковой продукции, электроэнергетики в России и мире, политике и экономике в целом.

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