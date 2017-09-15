Энергетики МОЭСК провели в Сергиевом Посаде уроки в рамках фестиваля Вместе ярче

Юбилейный выпуск RusCable Insider Digest
18 сентября 2017, 14:49
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МОЭСК
Более двухсот учащихся из учебных заведений Сергиево-Посадского городского округа стали участниками уроков энергосбережения, которые специалисты северного филиала ПАО «МОЭСК» (входит в ГК «Россети») провели в рамках Всероссийского фестиваля #Вместе ярче».
Всероссийский фестиваль энергосбережения #Вместе ярче» проводится при поддержке Министерства энергетики РФ, Министерства образования и науки РФ, Федерального агентства по делам молодежи и открыт для участия в его организации региональных и муниципальных органов власти, бизнеса, общественных и образовательных учреждений.
Цель фестиваля – популяризация современных энергоэффективных технологий и правил электробезопасности.
В Сергиевом Посаде открытые уроки энергоэффективности и энергобезопасности были проведены с учениками 5-11 классов средних общеобразовательных школ №№1, 11,19 21.
Опытные специалисты северного филиала ПАО «МОЭСК» рассказали ребятам о том, как применять энергосберегающие технологии дома и правильно пользоваться бытовыми электроприборами, объяснили, почему необходимо соблюдать правила электробезопасности, привели примеры того, к каким плачевным результатам приводит пренебрежительное отношение к ним.
У старшеклассников особый интерес вызвали современные энергосберегающие технологии. Учащиеся младших классов приняли активное участие в различных конкурсах и викторинах, которые энергетики МОЭСК провели с целью лучшего усвоения материала. Победители получили призы, а все участники урока – памятки «10 правил электросбережения».