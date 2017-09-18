Энергетики МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья приняли участие в работе Международного бизнес-саммита в Нижнем Новгороде

Основной темой бизнес-саммита-2017 организаторы называют анализ факторов, определяющие развитие бизнеса сегодня, и формирование эффективных стратегий его ведения. Представители ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья», постоянное повышение эффективности всех направлений деятельности для которых является определяющим показателем результативности в целом, приняли участие в деловой и выставочной частях мероприятия.



Энергетики, в частности, стали участниками круглого стола, посвященном вопросам соблюдения органами исполнительной власти законодательства Российской Федерации законодательства в области государственного регулирования при установлении тарифов на электрическую энергию. Одним из значимых факторов, влияющих на их формирование, являются потери электроэнергии в сетях. Поэтому в МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья ведется постоянная комплексная работа по снижению объемов технологических и коммерческих потерь. Для этого энергокомпании ежегодно своевременно и в полном объеме выполняют ремонтные и инвестиционные программы, в рамках которых проводится замена энергооборудования на современное, энергоэффективное, строятся новые технологичные энергообъекты. Также организована масштабная кампания, направленная на пресечение незаконного энергопотребления. Это также позволяет снижать потери и планомерно повышать надежность функционирования 20 энергосистем регионов Центрального и Приволжского федеральных округов, находящихся в зоне ответственности МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья.



На экспозиционной части мероприятия энергетики представили стенд, посвященный ключевым направлениям деятельности энергокомпаний. Любой посетитель выставки имеет возможность получить информацию о процессе технологического присоединения к сетям компании, порядке подачи заявки и заключения договора, а также комплексе дополнительных услуг, которые энергокомпании сегодня предлагают потребителям. В их числе - сопровождение технологического присоединения, замена и установка приборов учета электроэнергии, организация уличного освещения, переустройство собственных энергообъектов с учетом интересов заказчиков, проектирование и строительство электрических сетей, техническое облуживание и ремонт электроустановок, испытания высоковольтного оборудования и средств защиты.



Также посетителям стенда предлагалось подписать декларацию о бережном отношении к энергоресурсам, природе, развитию современных энергоэффективных технологий, способствующих повышению конкурентоспособности экономики страны. Сбор подписей организован сотрудниками МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья в рамках фестиваля #ВместеЯрче, проводимого при поддержке Минэнерго РФ. Напомним, вопросам обеспечения экологически сбалансированного развития и повышения энергоэффективности энергетической инфраструктуры в обеих сетевых компаниях уделяется повышенное внимание. В регионах присутствия принимаются все необходимые меры, чтобы исключить негативное воздействие рабочих процессов на окружающую среду, проводится установка специальных птицезащитных устройств на опорах ЛЭП и монтаж самонесущего изолированного провода, безопасного для представителей животного мира, ежегодно достигаются плановые показатели по снижению потребления ресурсов на хозяйственные и производственные нужды филиалов.