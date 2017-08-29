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Отраслевые новости: Энергетика

Энергетики Подмосковья приняли участие в региональном финале "Вместе ярче"

Энергетики Подмосковья приняли участие в региональном финале Вместе ярче

18 сентября 2017, 17:46
Рубрика: Энергетика
Метки: МОСОБЛЭНЕРГО

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Более 300 сотрудников АО «Мособлэнерго» приняли участие в финале Всероссийского фестиваля энергосбережения «Вместе ярче» в Подмосковье, который состоялся 16 сентября в Технопарке «Сколково».

Работники компании посетили интеллектуальную, спортивную и развлекательную зоны фестиваля: приняли участие в выставке электромобилей, квестах и мастер-классах по энергосбережению, играли в стритбол, лазерный биатлон, хоккей и энергобол. Также гостей фестиваля развлекали творческие коллективы и студенческие команды КВН.

В ходе фестиваля на Бульваре энергоэффективных технологий компания презентовала интерактивный стенд, который наглядно демонстрировал, как при помощи современных интеллектуальных приборов учета экономить электроэнергию и контролировать ее качество.

На фестивале энергосбережения АО «Мособлэнерго» представило собственную линейку электрокаров, прокатиться на которых мог любой участник фестиваля.

В рамках фестиваля «Вместе ярче» энергетики Подмосковья провели масштабную работу по популяризации энергосберегающего образа жизни среди школьников и дошкольников. В школах прошли уроки по энергосбережению, на которых специалисты компании АО «Мособлэнерго» знакомили детей с правилами бережного обращения и эффективного использования энергоресурсов. В акции приняли участие 10 тысяч школьников Московской области.

Региональный финал фестиваля «Вместе ярче» проводится при поддержке Министерства энергетики и Министерства образования Московской области уже второй год подряд. Цель фестиваля  - популяризация культуры бережного отношения к природе среди населения и демонстрация современных технологий.

Компания: АО "Мособлэнерго"
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