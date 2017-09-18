GE запускает в России проекты по сборке оборудования

Несмотря на режим санкций против РФ, которые уже привели к громкому скандалу с поставками турбин Siemens в Крым, американская GE сохраняет интерес к российскому рынку. Вслед за планами по локализации электросетевого оборудования в Петербурге у GE появился и проект по сборке в России мини-электростанций для промышленных потребителей. После девальвации рубля интерес к импортной технике в РФ упал, говорят эксперты, но спрос на распределенную генерацию по-прежнему высок — до 50 млрд руб. в год.



Американская GE займется поставками оборудования для инвестпроекта по сборке модульных электростанций в России, соглашение по проекту будет подписано на Тюменском нефтегазовом форуме, сообщили “Ъ” в оргкомитете форума. Речь не идет о прямой локализации в РФ: ООО «Энерготехсервис» (ЭТС) будет собирать мини-электростанции (около 1 МВт) на базе газопоршневых двигателей GE Waukesha и Jenbacher, блоков подготовки газа, трансформаторных подстанций и закрытых распредустройств. Техцентр будет располагаться в Боровском индустриальном парке в Тюмени, здесь также планируются опытно-конструкторские работы промышленных образцов. Инвестиции составят 3 млрд руб., объем производства — до 80 единиц в год. Основными потребителями должны стать нефтегазовые предприятия, промышленность и агропром, ЖКХ.



ЭТС (50% долей у директора Александра Свергина) специализируется на строительстве и эксплуатации малой энергетики в нефтегазовом секторе, с 2016 года является официальным дистрибутором и сервис-партнером GE Waukesha. По данным “Ъ”, после подписания соглашения компания станет и дистрибутором установок Jenbacher. Мощность двигателей Waukesha — 0,6–3,2 МВт, как поясняет источник “Ъ”, они исходно разрабатывались в США для энергогенерации на нефтегазовых месторождениях и могут работать на попутном газе. Австрийские Jenbacher (0,12–9,5 МВт) имеют хороший КПД, но привередливы к качеству газа, поэтому чаще всего поставляются для местной генерации (например, теплиц), говорит собеседник “Ъ”.



В России даже на уровне сборки работает не так много крупных западных машиностроительных корпораций, при этом на фоне западных санкций и замедления в экономике интерес иностранцев к отечественному рынку в последние годы был ограничен. Наиболее известным проектом в отрасли является СП немецкой Siemens с «Силовыми машинами» (выпускает газовые турбины в Ленобласти). Недавно немцы столкнулись с проблемой санкций, когда структуры «Ростеха» перенаправили выпущенные СП турбины на ТЭС Крыма (в нарушение условий контракта, как считает Siemens). Этот скандал уже привел к серьезным осложнениям для Siemens, хотя от сотрудничества с российскими заказчиками компания не отказалась. Есть ли у GE соглашение с ЭТС о том, что мини-электростанции из Тюмени не попадут в Крым, и как планируется контролировать поставки, не поясняется (в условиях энергодефицита на полуострове малая энергетика пользуется повышенным спросом).



У GE крупнейшим проектом в РФ является сборочное СП «Русские газовые турбины» (50% — у GE, по 25% — у Объединенной двигателестроительной корпорации «Ростеха» и «Интер РАО») в Рыбинске, сейчас малозагруженное. Но уже в августе стало известно об интересе GE к локализации в РФ производства электросетевого оборудования на мощностях петербургского «Электроаппарата». На рынке РФ также давно присутствует французская Schneider Electric, но недавно компания остановила инвестиции (до 1 млрд руб.) в завод трансформаторов в Самаре.



Наталья Порохова из АКРА отмечает, что после девальвации рубля с 2014 года объемы вводов в распределенной генерации упали, поскольку практически все оборудование было импортным. Но спрос нефтегазового комплекса на такую генерацию, по ее оценке, остается довольно высоким. Инвестиции в распредгенерацию в РФ составляют до 50 млрд руб. в год, рынок оборудования для нее — до 30 млрд руб. в год., говорит эксперт.



Источник: Коммерсант

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