ГК "Москабельмет" представляет новое поколение силовых кабелей ТЭВОКС

ГК «Москабельмет» представляет новый продукт – силовой кабель с термостойкой изоляцией, ничем не уступающий, а в некоторых случаях и превосходящий, силовой кабель со сшитым полиэтиленом (СПЭ). Себестоимость кабеля ТЭВОКС в 3-х жильном исполнении получается значительно ниже себестоимости аналогов - кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ) или этиленпропиленовой резиной (ЭПР).



ГК «Москабельмет» разработала новое поколение кабеля с бумажной пропитанной изоляцией ТЭВОКС, который имеет характеристики, ничем не уступающие кабелю со сшитым полиэтиленом, обладающим в свою очередь высокими токовыми нагрузками, которые обеспечиваются при номинальной рабочей температуре 90°С. Разработка инновационной технологии стала следствием необходимости замены большого количества кабельных сетей в московском и петербургском метрополитенах, износ которых на сегодня составляет более 60%.



ТЭВОКС – это термостойкий кабель с изоляционной бумагой и современным пропиточным составом, имеющим температуру каплепадения 105°C. Достоинства новой конструкции кабеля:

в кабелях ТЭВОКС с термостойкой изоляцией увеличены длительно допустимые токовые нагрузки и токи короткого замыкания, которые при номинальной рабочей температуре 80°С соизмеримы с длительно допустимыми токовыми нагрузками кабеля с изоляцией из СПЭ и ЭПР.

устранены ограничения по уровню прокладки.

В производстве ТЭВОКС на 85% используются отечественные материалы, тогда как для изготовления изоляции из СПЭ и ЭПР требуется не менее 40% импортных компонентов. За счет этого преимущества себестоимость производства кабелей с термостойкой изоляцией получается на порядок дешевле, чем у кабелей с изоляцией из СПЭ и ЭПР.



На отечественном рынке появился новый силовой кабель ТЭВОКС, который обеспечит максимальную скорость монтажа кабельных линий за счет меньшего количества соединительных муфт и отсутствия необходимости в переквалификации персонала. Кабельные линии с другими видами изоляции, например, сшитым полиэтиленом, имеют высокий уровень аварийности. Статистика показывает, что использование кабельных линий с бумажной пропитанной изоляцией (БПИ) на протяжении 20 лет или больше приводит к значительно меньшему количеству аварий, чем кабелей со сшитым полиэтиленом, имеющим точно такой же срок эксплуатации. Согласно данным ГУП «Московский Метрополитен» на 1 км кабельной линии с СПЭ количество отказов и повреждений происходит почти в 6 раз чаще, чем у кабелей с БПИ. Это одно из значительных преимуществ нашей новой продукции.



К другим достоинствам кабеля нового поколения ТЭВОКС можно отнести его оптимальные геометрические размеры 3-х фазных конструкций, за счет жил секторной формы, которые всегда на 15% меньше, чем линии с СПЭ и ЭПР. За счет металлической оболочки кабели с термостойкой изоляцией на 100% защищены от механических повреждений и проникновения воды и имеют так называемый «эффект самозалечивания», т. е. стойки к однофазным замыканиям. Срок эксплуатации ТЭВОКС превышает 30 лет. Кабель может быть использован во взрывоопасных зонах, а нестекающая пропитка изоляции позволяет производить монтаж ТЭВОКС без ограничения разности уровней прокладки.