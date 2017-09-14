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Отраслевые новости: Энергетика

Глава РусГидро Николай Шульгинов провел совещание по итогам интеграции в ПАО "РусГидро" аппарата управления дальневосточными энергокомпаниями

Глава РусГидро Николай Шульгинов провел совещание по итогам интеграции в ПАО РусГидро аппарата управления дальневосточными энергокомпаниями

18 сентября 2017, 11:12
Рубрика: Энергетика
Метки: РУСГИДРО

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Председатель Правления - Генеральный директор ПАО «РусГидро» Николай Шульгинов провел совещание, посвященное итогам интеграции в ПАО РусГидро аппарата управления дальневосточными энергокомпаниями. В мероприятии приняли участие руководство ПАО «РусГидро» и руководители дочерних обществ компании на Дальнем Востоке.

В ходе совещания участники обсудили результаты интеграции исполнительных аппаратов ПАО «РАО ЭС Востока» и ПАО «РусГидро», которая проводилась с целью повышения качества управления дальневосточной энергетикой. При подведении итогов на совещании было отмечено снижение количества уровней управления и оптимизация затрат Группы РусГидро.

Участники встречи рассмотрели вопросы, связанные с работой по выполнению мероприятий по снижению издержек, приведению управления в Группе РусГидро к единым корпоративным стандартам. В рамках дальнейшего повышения эффективности работы дальневосточных энергокомпаний Группы «РусГидро» были обсуждены вопросы по специфике и особенностям финансовой деятельности, работы с органами тарифного регулирования, совершенствования закупочной политики, сбытовой деятельности.

Компания: ПАО "РусГидро"
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