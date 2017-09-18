Команда "МРСК Урала" вошла в шестерку лучших на Межрегиональных соревнованиях профессионального мастерства по учету электроэнергии

Верные отрасли, верные себе
18 сентября 2017, 17:09
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК УРАЛА
15 сентября в Астрахани прошла торжественная церемония закрытия первых Межрегиональных соревнований профессионального мастерства персонала дочерних зависимых обществ компании «Россети» по учету электроэнергии.
Всего в соревнованиях приняло участие 14 команд дочерних структур «Россетей». Честь представлять уральских энергетиков была доверена команде филиала «Пермэнерго», ставшей победителем в подобном конкурсе на уровне ОАО «МРСК Урала».
На протяжении трёх дней участники прошли пять этапов соревнований. В условиях, максимально приближенных к реальным, команды состязались в замене однофазного счётчика электроэнергии, инструментальной проверке измерительного комплекса с трёхфазным счетчиком, освобождении пострадавшего от действия электрического тока и оказания ему первой помощи, подтвердили свои знания действующих нормативно-технических документов (НТД) в компьютерном тестировании. А пятый этап - выявление очагов потерь - проходил в реальных условиях и у реальных потребителей.
Победителем состязаний энергетиков стала команда «МРСК Юга». Второе место завоевала «МРСК Центра», а третье - команда «Кубаньэнерго».
Команда «МРСК Урала», которая по среднему возрасту участников была одной из самых молодых, в составе Сергея Пахомова (руководитель команды), Евгения Родыгина, Артема Мошева и Вадима Хлызова заняла высокое шестое место. При этом на двух этапах – «Проверка знаний действующих нормативно-технических документов (НТД)» и «Освобождение пострадавшего от действия электрического тока и оказание ему первой помощи» - уральские энергетики заняли призовые места.
Подводя итоги, директор Департамента учета электроэнергии и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ПАО «Россети», главный судья Алексей Раков, отметил высокий профессионализм участников соревнований.
«Хочу поблагодарить команды за демонстрацию профессиональных навыков и спортивный азарт. Каждый участник получил новые знания и уверенность в собственных силах, повысил свой профессиональный уровень. Считаю, что учет электроэнергии и борьба с потерями в надежных руках. Мы показали, что готовы к любым вызовам и требованиям современности, которые предъявляются к энергетикам. Прошедшие соревнования организованы и проведены на высоком уровне. Надеюсь, подобные турниры профмастерства станут доброй традицией «Россетей» и будут проводиться регулярно», - подытожил Алексей Раков.