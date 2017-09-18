Команды компаний "Газпром энергохолдинга" завоевали все призовые места Первых открытых соревнований оперативного персонала ТЭС

С 11 по 15 сентября 2017 года на базе Единого центра подготовки персонала Группы «Газпром энергохолдинг» в Москве проходили Первые открытые соревнования оперативного персонала тепловых электрических станций с поперечными связями, организованные в рамках Премии «Надежная энергетика». В соревнованиях приняли участие девять команд, представляющие крупные генерирующие компании России.

Программа соревнований состояла из семи этапов, среди которых были проверка знаний нормативно-технической документации, проверка готовности к ликвидации загорания оборудования, проверка уровня подготовки оперативного персонала котлотурбинного цеха, выполнение переключений и ликвидаций аварийной ситуации, ведение водно-химического режима ТЭС, выполнение технологических операций по эксплуатации систем автоматического управления и контроля ТЭС, оказание первой помощи пострадавшему при несчастном случае на производстве.

По итогам прохождения этапов соревнований все три призовых места заняли команды, представляющие компании Группы «Газпром энергохолдинг». Максимальное количество баллов набрала команда Красноярской ГРЭС-2 ПАО «ОГК-2», серебро завоевала команда ТЭЦ-25 ПАО «Мосэнерго», бронзу — команда Петрозаводской ТЭЦ филиала «Карельский» ПАО «ТГК-1».

Также судейская комиссия определила победителей в персональных номинациях и удостоила их звания «Лучший по профессии». Победу во всех семи номинациях одержали сотрудники компаний «Газпром энергохолдинга». В команде ТЭЦ-25 «Мосэнерго» лучшими признаны начальник смены котлотурбинного цеха Андрей Попов, начальник смены электроцеха Дмитрий Зайцев, машинист турбины Денис Эйзлер, машинист котла Дмитрий Смоленцев. Лучшим начальником смены химцеха стал Виктор Шантуров, лучшим начальником смены цеха ТАИ — Евгений Кучин (оба — участники команды Красноярской ГРЭС-2 «ОГК-2»). Лучшим начальником смены электростанции признан участник команды Петрозаводской ТЭЦ «ТГК-1» Андрей Кустов.