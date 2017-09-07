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Липецкие энергетики МРСК Центра приняли участие в открытии новой площадки энергосбережения и повышения энергетической эффективности Липецкой области

Липецкие энергетики МРСК Центра приняли участие в открытии новой площадки энергосбережения и повышения энергетической эффективности Липецкой области

18 сентября 2017, 11:19
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЛИПЕЦКЭНЕРГО, ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

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В рамках Всероссийского фестиваля #ВместеЯрче 12 сентября в Липецкой областной юношеской библиотеке состоялась встреча студентов и преподавателей Липецких машиностроительного и торгово-технологического техникумов с представителями филиала ПАО «МРСКА Центра» - «Липецкэнерго» и сотрудниками управления энергетики и тарифов Липецкой области. Встреча была организована с целью популяризации среди молодежи культуры бережного отношения к потребляемым энергетическим ресурсам для сохранения окружающей среды, как на бытовом, так и на промышленном уровне.

Представитель филиала ПАО «МРСКА Центра» - «Липецкэнерго» - Чеботарь А.В. ознакомил студентов с правилами энергосбережения и электробезопасности в учебных корпусах, дома и на улице, продемонстрировал видеоролик на тему безопасного и экономного отношения к электрической энергии. А так же рассказал участникам площадки о необходимости соблюдения правил поведения вблизи энергетических объектов.

Заместитель начальника отдела энергосбережения управления энергетики и тарифов Липецкой области Боровских А.И. в презентации «Липецк. В тренде – энергоэффективность» особое внимание уделил использованию на территории региона возобновляемых источников энергии (ВИЭ), переходу внутреннего и наружного освещения общественных и жилых зданий на светодиодные лампы и светильники, развитию инфраструктуры для экологически чистого транспорта, работающего на компримированном газе, созданию и развитию зарядной инфраструктуры для электромобилей.

«В нашем регионе подобные встречи со студентами и школьниками проводятся уже не первый год и стали традиционными. Проведение занятий по энергосбережению в образовательных учреждениях Липецкой области должно способствовать решению одной из основных задач школы, которую поставил глава региона Олег Королев - воспитывать разумного потребителя ресурсов и собственника жилья. Переход на новые энергоэффективные технологии позволяет не только сократить потребление энергоресурсов, но и повысить качество жизни граждан» - отметил инженер 1 категории админстративно-хозяйственнной группы Липецкого района электрических сетей Андрей Чеботарь.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Липецкэнерго"

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