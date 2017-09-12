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Отраслевые новости: Энергетика

"МОЭК" проложил тоннели под Третьим транспортным кольцом Москвы для теплоснабжения территории ЗИЛ от ТЭЦ-9 "Мосэнерго"

МОЭК проложил тоннели под Третьим транспортным кольцом Москвы для теплоснабжения территории ЗИЛ от ТЭЦ-9 Мосэнерго

18 сентября 2017, 11:34
Рубрика: Энергетика
Метки: МОЭК

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«МОЭК» завершил сложный этап работ, связанный с прокладкой тоннелей для тепловой магистрали под Третьим транспортным кольцом (ТТК).

Работы выполнены в рамках реализации проекта по обеспечению теплоснабжения существующих и перспективных потребителей на реконструируемой территории Завода им. И.А. Лихачева (ЗИЛ) от ТЭЦ-9 ПАО «Мосэнерго», которая находится по другую сторону от ТТК.
Два тоннеля (длиной порядка 110 метров каждый и диаметром по 2 метра) проложены на глубине до 13 метров, и предназначены для размещения «прямого» и «обратного» участков строящейся теплотрассы.

Тоннели проложены с использованием технологии микротоннелирования методом щитовой проходки, что позволило выполнить работы без перекрытий дорожного движения на ТТК и перекладки сторонних коммуникаций (таких как сети водоснабжения и водоотведения, канализации, газоснабжения, связи и пр.).

Проходческий щит двигался под землей со скоростью до 20 метров в сутки. После прохождения каждых 3 метров в канал продвигались бетонные кольца весом по 6,5 тонн. Работы по монтажу оборудования и его перемещению выполнялись в ночное время, чтобы не создавать помех движению транспорта.

Компания: ПАО "МОЭК"
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