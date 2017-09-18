На подстанции "Михайловская" Оренбургской области установлен новый трансформатор напряжения

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18 сентября 2017, 17:14
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МЭС УРАЛА, ПОДСТАНЦИЯ
ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») установила новый трансформатор напряжения НДКМ-220 кВ на подстанции 220 кВ «Михайловская», расположенной в Бугуруслане Оренбургской области. Модернизация энергообъекта повысит надежность электроснабжения предприятий и городов Оренбургской области.
Новый трансформатор напряжения российского производства компактнее использовавшегося ранее аналога, обеспечивает более точный учет электроэнергии. В новых трансформаторах предусмотрена возможность совместного использования каналов связи, релейной защиты и противоаварийной автоматики в качестве конденсатора связи для организации высокочастотных трактов. Благодаря этому повышается надежность оборудования, увеличивается срок его эксплуатации.
В 2015-2017 годах трансформаторы напряжения 110-220 кВ также были заменены и на других подстанциях 220 кВ Оренбургской области: «Рысаево», «Новотроицкая», «Оренбургская», «Киембай».