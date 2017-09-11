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Отраслевые новости: Энергетика

ООО "Башкирэнерго" повышает надежность электроснабжения села Бижбуляк

ООО Башкирэнерго повышает надежность электроснабжения села Бижбуляк

18 сентября 2017, 10:43
Рубрика: Энергетика
Метки: БАШКИРЭНЕРГО

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 ПО «Белебеевские электрические сети» ООО «Башкирэнерго» ведет строительство воздушной линии электропередачи 35 кВ «Шкапово – Бижбуляк, 1 цепь» в Бижбулякском районе Башкирии.

Значительная часть работ уже завершена. Установлено 18 анкерных и 47 промежуточных опор. Также частично выполнена подвеска проводов. Поставить под напряжение ВЛ планируется до конца года. Для этого, помимо строительства самой линии, большую работу предстоит провести на подстанциях «Шкапово» и «Бижбуляк».     

Общая протяженность строящейся линии составляет 11,7 км. ЛЭП позволит существенно повысить надежность и качество электроснабжения села Бижбуляк – райцентра Бижбулякского района. 

Компания: ООО "Башкирэнерго"
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