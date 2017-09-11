ООО "Башкирэнерго" повышает надежность электроснабжения села Бижбуляк

"Чеснок" стал доступней
18 сентября 2017, 10:43
Рубрика: Энергетика
Метки: БАШКИРЭНЕРГО
ПО «Белебеевские электрические сети» ООО «Башкирэнерго» ведет строительство воздушной линии электропередачи 35 кВ «Шкапово – Бижбуляк, 1 цепь» в Бижбулякском районе Башкирии.
Значительная часть работ уже завершена. Установлено 18 анкерных и 47 промежуточных опор. Также частично выполнена подвеска проводов. Поставить под напряжение ВЛ планируется до конца года. Для этого, помимо строительства самой линии, большую работу предстоит провести на подстанциях «Шкапово» и «Бижбуляк».
Общая протяженность строящейся линии составляет 11,7 км. ЛЭП позволит существенно повысить надежность и качество электроснабжения села Бижбуляк – райцентра Бижбулякского района.