Оборудование предприятий АО "Атомэнергомаш" обеспечит безопасность Ленинградской АЭС-2

Верные отрасли, верные себе
18 сентября 2017, 11:42
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: АТОМЭНЕРГОМАШ
На строящейся Ленинградской АЭС были проведены успешные комплексные испытания систем электроснабжения собственных нужд в режиме их полного обесточивания.
В условиях потери электропитания собственных нужд автоматическая защита реактора сработала в соответствии с проектом, все четыре дизель-генератора аварийного электроснабжения запустились автоматически и обеспечили ступенчатое подключение механизмов систем безопасности энергоблока. Отказов в работе электротехнического оборудования при переходе с рабочих источников электропитания на аварийные не зафиксировано. Также не были зафиксированы отказы в работе технологического оборудования при переходе с аварийных источников электропитания на рабочие источники.
Дизель-генераторные установки (ДГУ) были поставлены ООО «Турбинные технологии ААЭМ» (совместное предприятие АО «Атомэнергомаш» и General Electric).
Всего на блоке установлено пять таких агрегатов - четыре в системе аварийного электроснабжения и один для общих станционных нужд - мощностью 6,3 МВт каждый. Их рабочие характеристики соответствуют самым высоким требованиям надежности, готовности, быстродействия и являются залогом безопасной эксплуатации атомной станции.
ООО "ААЭМ" во взаимодействии с другими предприятиями АО «Атомэнергомаш» отвечает за полный объем работ по проектированию, контролю за изготовлением, обеспечению качества, поставке ДГУ, а также обеспечивает шефмонтаж и шефналадку.