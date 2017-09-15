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Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения

Перевод Технической брошюры СИГРЭ №572 "Средства для разработки экономически оптимальных планов электропередачи" (2014 год)

Перевод Технической брошюры СИГРЭ №572 Средства для разработки экономически оптимальных планов электропередачи (2014 год)

18 сентября 2017, 11:24
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ

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В личном кабинете участника сообщества РНК СИГРЭ доступен перевод Технической брошюры СИГРЭ №572 «Средства для разработки экономически оптимальных планов электропередачи» (2014 год).

В настоящей технической брошюре задокументирована работа, выполненная рабочей группой C1-24 CIGRE, которая изучала потребность в новых средствах и методах для оказания помощи при разработке экономически оправданных планов развития систем электропередачи.

Вы можете получить доступ к переводу пройдя в личный кабинет по ссылке. Обращаем Ваше внимание на то, что доступ к уникальным материалам РНК СИГРЭ имеют только действующие члены сообщества, оплатившие членский взнос за 2017 год.

Работникам коллективных членов РНК СИГРЭ для получения доступа к материалам необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Если Вы являетесь действующим членом РНК СИГРЭ, но ни разу не заходили в ЛК, то Ваш логин - это Ваш адрес электронной почты, а пароль - Ваш членский номер. В личном кабинете Вы сможете изменить как Ваш логин, так и пароль.

Если Вы не являетесь членом РНК СИГРЭ, но хотели бы оформить членство, Вам необходимо подать заявку по ссылке.

По всем возникающим вопросам просьба обращаться по адресу электронной почты info@cigre.ru.

Компания: РНК СИГРЭ

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