СМИ: Правительство планирует повысить акцизы на топливо

Правительство намерено дополнительно поднять акцизы на топливо. Повышение пройдет в два этапа – по 50 копеек за литр с 1 января и 1 июля, пишет газета "Ведомости".



Предполагаемое повышение акцизов существенно выше, чем предусмотрено законом. Из-за роста акцизов на 50 копеек литр топлива в рознице может подорожать на 1,5 процента, или на 60 копеек. Отмечается, что в результате повышения налога бюджет получит дополнительные 55-60 миллиардов рублей, сообщает РИА Новости. Инициатива, по данным издания, принадлежит министерству транспорта, которому нужны средства на строительство трассы "Приморское кольцо" в Калининградской области. Другой претендент на эти деньги – трасса "Таврида" в Крыму. Оставшиеся средства могут пойти региональным дорожным фондам.



Дополнительные доходы бюджетной системы составят 55–60 млрд руб., говорят чиновники. Около 60 млрд, оценивает директор Московского нефтегазового центра EY Денис Борисов, плюс к тем 25 млрд руб., которые бюджет получит от индексации акцизов на инфляцию.

Как рассказали изданию несколько федеральных чиновников, такое решение было принято на бюджетных совещаниях в кабмине. Представители Минфина, Минэнерго, Минтранса, вице-премьеров Аркадия Дворковича и Дмитрия Козака либо не ответили на запрос, либо отказались от комментариев, ссылаясь, в частности, на то, что бюджет еще не утвержден правительством. Наталья Тимакова, пресс-секретарь премьер-министра Дмитрия Медведева, не комментирует бюджет до его рассмотрения в понедельник на правительстве. Но хотя оно и предварительное, решение вряд ли изменят, подчеркнул один из собеседников газеты.