Программа импортозамещения в действии: компания Moxa расширяет свое присутствие в России

Сегодня состоялась презентация новой производственной линии мирового лидера промышленной автоматизации Моха, которая запущена в Санкт-Петербурге. На первом этапе компания разместила в северной столице сборочный цех, оборудованный по последнему слову техники. Совокупные инвестиции в данный проект составили более 3 млн долларов США.



В ходе реализации второго и третьего этапа в течение ближайших ХХ лет будет запущено полноценное производство, которое станет одним из примеров реализации программы импортозамещения, которую поддерживает российское правительство. Реализация проекта в несколько этапов позволит отладить все производственные процессы и сохранить высокое качество выпускаемой продукции.



Новое производство является совместным предприятием компании Моха и ее двух основных партнеров в России–«Ниеншанц Автоматика» и IPC2U. На начальном этапе новое предприятие будет производить четыре вида продукции, которые пользуются наибольшим спросом на российском рынке: коммутатор EDS-205, преобразователи интерфейсов серий UPort 1150, NPort 5130 и NPort 5150. Первая партия будет отгружена потребителям, согласно прогнозам, в конце октября.



Продукция, которая будет производиться на новых мощностях, будет промаркирована «Сделано в России». Онапредназначенадля продажи исключительно на локальном рынке, и позволит контролировать издержки и обеспечивать стабильные поставки продукции по стабильным ценам российским клиентам. Моха уже реализовала в России целый ряд крупных проектов в нефтяной и газовой отраслях, а также в энергетике, планирует продолжать сотрудничество с данными компаниями.



Следуя мировому тренду,Моха помогает развивать концепцию Интернета вещей и играет важную роль в процессе ее внедрения в различные отрасли экономики, включая автоматизацию производства, железнодорожного и автомобильного транспорта.



КакотметилгенеральныйдиректорMoxaАзияиТайваньСтивЛинь: «Россия – это первая страна за пределами Тайваня, которая получила от Моха официальное разрешение на создание местного промышленного производства. Для Моха – это стратегически важный регион с точки зрения продаж и модели управления бизнесом,который имеет огромный потенциал роста. Мы инвестируем в Россию не только, чтобы удовлетворить текущий рыночный спрос, но также для поддержания будущего роста в разных секторах экономики».



По словам генерального директора российского представительства Моха Энди Суня, «в России перед компанией открылись новые возможности для развития бизнеса по нескольким перспективным направлениям. Она стала лидером по созданию приложений в таких сегментах, как нефтяная и газовая отрасли, морские перевозки, энергетика, что позволило Моха получить уникальный опыт. Вместе с новым опытом у компании появились конкурентные преимущества, позволяющиеей продолжать развитие технологий, связанных с этими отраслями». «Достигнутый успех укрепил Моха в решении расширить ее присутствие на локальном рынке путем создания собственной производственной линии», - отмечает г-н Сунь. – «Принимая во внимание растущие рыночные возможности, Моха стремится обеспечивать своих клиентов продуктами и услугами, которые в наибольше степени соответствуют их потребностям».



О компании Моха

Компания Moxa имеет богатый опыт в разработке новых технологий, и уже более 20 лет предлагает широкий спектр продуктов и решений для промышленных систем связи и автоматизации промышленных производств. Moxa расширила спектр своих услуг, реализовав подключение устройств к облаку с помощью технологии периферийных вычислений, что позволило эффективно использовать промышленный Интернет вещей. Moxa сосредоточила свою деятельность на шести стратегических отраслях для умного производства и умных городов, обладает лидирующими в отрасли компетенциями и мировым опытом внедрения в области умного управления производством для Индустрии 4.0, интеллектуальных железнодорожных систем, интеллектуальных транспортных систем, интеллектуального управления энергопотреблением и интеллектуальной инфраструктуры для морской и нефтегазовой отраслей. Moxa тесно сотрудничает с системными интеграторами, чтобы помочь компаниям легко обновлять инфраструктуру и мигрировать в умную сетевую архитектуру на основе IP. Огромные возможности промышленного интернета вещей позволяют компаниям достигать более высокой операционной эффективности и производительности, базируясь на преимуществах интеллектуальной инфраструктуры.



Moxa в России

Основное конкурентное преимущество Moxa заключается в следовании принципу - «Искренний сервис». С 2012 года в России работа с клиентами ведется отдельной командой специалистов, которая оказываетпомощь в развитии бизнеса, а также предоставляет техническую и инженерную поддержку. Благодаря качественному клиентскому сервису, а также партнерству с местными дистрибьюторами Moxa добилась значительных успехов в своей деятельности. В настоящее время Россия является для компании одним из стратегически важных рынков. Более подробная информация на сайте: www.moxa.ru

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