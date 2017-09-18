Путин: Газпром вложит до 100 млрд рублей в энергетику Киргизии

Юбилейный выпуск RusCable Insider Digest
18 сентября 2017, 14:38
Рубрика: В мире
Метки: ГАЗПРОМ
"Газпром" в ближайшие годы может вложить 100 миллиардов рублей в энергетику Киргизии и довести уровень газификации республики до 60%, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Вы знаете, что у "Газпрома" большие планы по развитию энергетики. Я думаю, что в ближайшие годы, если будем осуществлять то, о чем договаривались с президентом Киргизстана, можем довести газификацию процентов до шестидесяти", - заявил Путин в интервью журналистке из Киргизии, которое было записано в Сочи. Запись опубликована на сайте телеканала РЕН ТВ.
"Газпром намерен вложить в ближайшие годы до 100 миллиардов рублей", - подчеркнул российский лидер, передает ПРАЙМ.