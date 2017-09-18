 
Подписаться на новости
Отраслевые новости: В мире

Путин: Газпром вложит до 100 млрд рублей в энергетику Киргизии

Путин: Газпром вложит до 100 млрд рублей в энергетику Киргизии

18 сентября 2017, 14:38
Рубрика: В мире
Метки: ГАЗПРОМ

Обсудить на форуме

282 просмотра

"Газпром" в ближайшие годы может вложить 100 миллиардов рублей в энергетику Киргизии и довести уровень газификации республики до 60%, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Вы знаете, что у "Газпрома" большие планы по развитию энергетики. Я думаю, что в ближайшие годы, если будем осуществлять то, о чем договаривались с президентом Киргизстана, можем довести газификацию процентов до шестидесяти", - заявил Путин в интервью журналистке из Киргизии, которое было записано в Сочи. Запись опубликована на сайте телеканала РЕН ТВ.

"Газпром намерен вложить в ближайшие годы до 100 миллиардов рублей", - подчеркнул российский лидер, передает ПРАЙМ.

Компания:

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!