"Ростелеком" предоставил высокоскоростной интернет в Чехов на Сахалине

Верные отрасли, верные себе
18 сентября 2017, 15:54
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: РОСТЕЛЕКОМ, ВОЛС
«Ростелеком» провел волоконно-оптические линии связи в город Чехов на Сахалине. Новые коммуникации проложены в дома по улицам: Вокзальная, Ленина, Милицейская, Парковая, Северная, Фабричная, Чапаева и в переулке Бумажном. Более 1400 семей получат доступ к современным телеком-услугам.
Строительство телекоммуникационной инфраструктуры осуществляется по технологии MetroEthernet («оптика в дом»). Оптические сети обладают высокой пропускной способностью и позволяют клиентам получать полный спектр услуг от «Ростелекома»: высокоскоростной интернет, «Интерактивное телевидение» и новая телефония.
Александр Барбаш, технический директор Сахалинского филиала ПАО «Ростелеком»: «Ростелеком расширяет оптические сети, и наши новые клиенты в Чехове уже сейчас могут оценить огромный потенциал «оптики». Прежде всего – это высокая скорость доступа в интернет до 15 Мбит/с и возможность просмотра цифрового интерактивного телевидения. Мы приглашаем жителей Чехова воспользоваться возможностями современных технологий».
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