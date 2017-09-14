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Пресс-релизы

"Ростелеком" предоставил высокоскоростной интернет в Чехов на Сахалине

Ростелеком предоставил высокоскоростной интернет в Чехов на Сахалине

18 сентября 2017, 15:54
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: РОСТЕЛЕКОМ, ВОЛС

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«Ростелеком» провел волоконно-оптические линии связи в город Чехов на Сахалине. Новые коммуникации проложены в дома по улицам: Вокзальная, Ленина, Милицейская, Парковая, Северная, Фабричная, Чапаева и в переулке Бумажном. Более 1400 семей получат доступ к современным телеком-услугам.

Строительство телекоммуникационной инфраструктуры осуществляется по технологии MetroEthernet («оптика в дом»). Оптические сети обладают высокой пропускной способностью и позволяют клиентам получать полный спектр услуг от «Ростелекома»: высокоскоростной интернет, «Интерактивное телевидение» и новая телефония.

Александр Барбаш, технический директор Сахалинского филиала ПАО «Ростелеком»: «Ростелеком расширяет оптические сети, и наши новые клиенты в Чехове уже сейчас могут оценить огромный потенциал «оптики». Прежде всего – это высокая скорость доступа в интернет до 15 Мбит/с и возможность просмотра цифрового интерактивного телевидения. Мы приглашаем жителей Чехова воспользоваться возможностями современных технологий».

Компания: ПАО "Ростелеком"
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