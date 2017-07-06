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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Руководители АО "ЛОЭСК" посетили ООО "Кузбасская энергосетевая компания"

Руководители АО ЛОЭСК посетили ООО Кузбасская энергосетевая компания

18 сентября 2017, 15:18
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЛОЭСК

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В целях обмена опытом, Кузбасскую энергосетевую компанию посетила делегация руководителей функциональных направлений АО «ЛОЭСК».

Областные энергетики рассмотрели опыт работы кузбасских коллег, обменялись опытом работы в части выполнения объемов инвестиционной программы, обеспечения материального снабжения, землеустроительных работ, экономических вопросов. руководителей Ленинградской областной электросетевой компании заинтересовал принцип организации и работы компании, в части выполнения строительных и ремонтных работ, свыше 90% объемов выполняемых хозспособом.

Делегация АО «ЛОЭСК» посетила производственную базу компании – филиал «Энергосеть г. Кемерово». Организация производства, качество и цена изготавливаемого филиалом оборудования - вопросы, которые были освещены кузбасскими энергетиками в ходе визита.

В ходе деловой встречи было также предусмотрено посещение филиалов «Энергосеть г. Прокопьевска», «Энергосеть г. Таштагола», где идут строительные и ремонтные работы, выполняемые ООО «Кузбасская энергосетевая компания» собственными силами.

Руководители компаний подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем обмене опытом работы и выразили надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Компания: АО "ЛОЭСК"
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