Руководители АО "ЛОЭСК" посетили ООО "Кузбасская энергосетевая компания"

Верные отрасли, верные себе
18 сентября 2017, 15:18
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЛОЭСК
В целях обмена опытом, Кузбасскую энергосетевую компанию посетила делегация руководителей функциональных направлений АО «ЛОЭСК».
Областные энергетики рассмотрели опыт работы кузбасских коллег, обменялись опытом работы в части выполнения объемов инвестиционной программы, обеспечения материального снабжения, землеустроительных работ, экономических вопросов. руководителей Ленинградской областной электросетевой компании заинтересовал принцип организации и работы компании, в части выполнения строительных и ремонтных работ, свыше 90% объемов выполняемых хозспособом.
Делегация АО «ЛОЭСК» посетила производственную базу компании – филиал «Энергосеть г. Кемерово». Организация производства, качество и цена изготавливаемого филиалом оборудования - вопросы, которые были освещены кузбасскими энергетиками в ходе визита.
В ходе деловой встречи было также предусмотрено посещение филиалов «Энергосеть г. Прокопьевска», «Энергосеть г. Таштагола», где идут строительные и ремонтные работы, выполняемые ООО «Кузбасская энергосетевая компания» собственными силами.
Руководители компаний подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем обмене опытом работы и выразили надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.