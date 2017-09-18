Системный оператор Германии Amprion оценил возможности размещения оперативных резервов мощности на ВЭС

Верные отрасли, верные себе
18 сентября 2017, 15:34
Рубрика: В мире
Метки: АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
Один из четырех системных операторов Германии Amprion провел для своей операционной зоны предварительную оценку технической возможности участия ВЭС в рынке оперативных («минутных») резервов мощности (minutenreserve).
Оценка показала, что отобранные системным оператором ВЭС могут участвовать в регулировании частоты с реализацией требуемой мощности в достаточных объемах и с необходимым быстродействием. Они также отвечают требованиям в части наличия необходимых коммуникаций и обеспечения информационного обмена.
На немецком рынке до недавнего времени оперативные резервы мощности размещались на ТЭС и ГЭС. Участие ВЭС в предоставлении оперативных резервов в ближайшем будущем является важной задачей для всех системных операторов, т.к. позволит обеспечить надежную и устойчивую работу энергосистемы в условиях роста доли ВИЭ-генерации в общем объеме генерирующих мощностей.