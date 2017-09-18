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Отраслевые новости: В мире

Системный оператор Германии Amprion оценил возможности размещения оперативных резервов мощности на ВЭС

Системный оператор Германии Amprion оценил возможности размещения оперативных резервов мощности на ВЭС

18 сентября 2017, 15:34
Рубрика: В мире
Метки: АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

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Один из четырех системных операторов Германии Amprion провел для своей операционной зоны предварительную оценку технической возможности участия ВЭС в рынке оперативных («минутных») резервов мощности (minutenreserve).

Оценка показала, что отобранные системным оператором ВЭС могут участвовать в регулировании частоты с реализацией требуемой мощности в достаточных  объемах  и  с  необходимым  быстродействием.  Они  также   отвечают требованиям  в части наличия    необходимых коммуникаций и обеспечения информационного обмена.

На немецком рынке до недавнего времени оперативные резервы мощности размещались на ТЭС и ГЭС. Участие ВЭС в предоставлении оперативных резервов в ближайшем будущем является важной задачей для всех системных операторов, т.к. позволит обеспечить надежную и устойчивую работу энергосистемы в условиях роста доли ВИЭ-генерации в общем объеме генерирующих мощностей.

Компания: АО "СО ЕЭС"
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