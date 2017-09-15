Участники и гости выставки "Энергетика. Энергосбережение" в Ижевске подписали декларации личной энергоэффективности

В рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения «#Вместе Ярче» сотрудники филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» «Удмуртэнерго» рассказали участникам и гостям VIII Всероссийской специализированной выставки «Энергетика. Энергосбережение», которая проходила в г. Ижевске с 12 по 15 сентября, для чего и как нужно экономить электроэнергию, подсказали простые и эффективные способы энергосбережения.



Специалисты филиала «Удмуртэнерго» предлагали участникам и посетителям выставки подписать Декларацию о бережном отношении к энергоресурсам и личном вкладе в развитие экономики России. В результате подписи были собраны у 50 человек, среди которых представители министерства энергетики и промышленности Удмуртской Республики, Главного Управления МЧС России по Удмуртской Республике, сотрудники крупных промышленных и энергетических предприятий.



- В мероприятиях фестиваля #ВместеЯрче филиал «Удмуртэнерго» принимает активное участие уже второй год, - говорит заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала «Удмуртэнерго» Андрей Балдыков. – Наши специалисты проводят различные познавательные мероприятия для детей, уроки энергосбережения, на которых рассказывают школьникам о том, как и для чего нужно экономить электроэнергию, почему это важно для страны.



Напомним, что сбор подписей в поддержку личной Декларации о бережном отношении к энергоресурсам и личном вкладе в развитие экономики России начался 1 августа на сайте Всероссийского фестиваля энергосбережения www.вместеярче.рф. Любой гражданин России, разделяющий позицию, высказанную в Декларации, может поддержать ее, нажав под полным текстом документа кнопку «Буду стараться экономить энергию дома и на работе, чтобы наша страна была сильной и конкурентоспособной!". Дополнительно на сайте участник может выбрать несколько вариантов мероприятий по энергосбережению, которые он лично будут стараться сделать у себя дома или на работе.



Филиал «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центр и Приволжья» принял участие в выставке «Энергетика. Энергосбережение» наряду с крупными российскими компаниями, специализирующимися на системах и приборах учета энергии, электробезопасности, энергосберегающем оборудовании, альтернативных источниках энергии, кабельно-проводниковой и светодиодной продукции. Предприятия из 14 регионов России, а также Германии представили на своих стендах передовое оборудование, материалы, технологии 15 стран мира.