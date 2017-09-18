В Кубаньэнерго состоялись учения по отработке действий персонала при ликвидации аварийных отключений

В течение двух дней, 13-14 сентября 2017 г., персонал исполнительного аппарат и всех филиалов ПАО «Кубаньэнерго» (группа «Россети») отрабатывал мероприятия по взаимодействию с региональными управлениями МЧС по Краснодарскому краю и Республике Адыгее, органами местного самоуправления, подразделениями Росгидромета и другими службами и ведомствами при возникновении аварийных или чрезвычайных ситуаций в электросетевом комплексе.



Учения проходили в два этапа. Первый – отработка действий органов управления, штабов, сил и средств компании при реагировании на угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в условиях низких температур наружного воздуха. Второй этап – организация и проведение аварийно-восстановительных работ по ликвидации чрезвычайной ситуации.



По сценарию, органы управления, оперативный и ремонтный персонал компании был приведен в режим повышенной готовности в связи с прогнозами о резком ухудшении погоды: выпадении обильных осадков в виде дождя, переходящего в условиях резкого понижения температуры в мокрый снег, и порывистом ветре скоростью до 25 м/с.



Согласно условиям учений, руководством было принято решение о формировании плана превентивных мер, в числе которых – оценка ситуации, уровня обеспечения бригад необходимой спецтехникой и оборудованием, запасов материалов.



Условно по учениям: в результате неблагоприятных погодных явлений, налипании мокрого снега на провода, гололедицы, происходили «массовые повреждения» на линиях электропередачи. Энергетики оперативно направились к местам «обрывов» проводов ВЛ, падения опор и приступили к восстановительным работам.



В процессе учений было отработано взаимодействие с органами власти на региональном и районном уровнях, а также Управлением МЧС по Краснодарскому краю. С целью оперативного «восстановления» электроснабжения социально значимых объектов была обеспечена доставка дизельных электростанций.



При отработке практических мероприятий Кубанским ПМЭС были выделены дополнительные бригады и техника филиалу ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети. Сотрудники филиала в соответствии с правилами по охране труда произвели допуск бригад к работе.



В Тимашевском филиале Кубаньэнерго энергетики тренировались в замене опоры линии электропередачи с использование специальной техники, установке и подключении дизельных электростанций.