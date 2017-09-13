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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

В Тулэнерго завершили работу комиссии по проверке готовности производственных отделений к максимуму нагрузок

В Тулэнерго завершили работу комиссии по проверке готовности производственных отделений к максимуму нагрузок

18 сентября 2017, 15:25
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ТУЛЭНЕРГО

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Производственные отделения филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Тулэнерго»  подтвердили  свою готовность к прохождению осенне-зимнего периода (ОЗП) 2017-2018 года. Тульские, Новомосковские, Суворовские и Ефремовские электрические сети  получили Акты готовности.

Комиссией, в составе представителя Центра технического надзора по Тульской области, руководителей технического блока филиала и производственных отделений, оценивались своевременность и полнота проведения ремонтов основного и вспомогательного оборудования, выполнение графиков ввода нового оборудования в рамках исполнения инвестиционной программы, готовность персонала и техники к ведению аварийно-восстановительных работ в условиях низких температур, укомплектованность необходимыми средствами защиты и теплой спецодеждой. Были проверены устройства релейной защиты и автоматики, средства связи и технологического управления.

Следующим этапом контроля готовности электросетевого комплекса Тульского региона будет работа специальной комиссии ПАО «МРСК Центра и Приволжья», которая проверит ряд энергообъектов, существенно влияющих на успешное прохождение максимума нагрузок, и примет решение о выдаче филиалу «Тулэнерго» Паспорта готовности к ОЗП 2017-2018 года.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Тулэнерго"
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