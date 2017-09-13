В Тулэнерго завершили работу комиссии по проверке готовности производственных отделений к максимуму нагрузок

Юбилейный выпуск RusCable Insider Digest
18 сентября 2017, 15:25
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ТУЛЭНЕРГО
Производственные отделения филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Тулэнерго» подтвердили свою готовность к прохождению осенне-зимнего периода (ОЗП) 2017-2018 года. Тульские, Новомосковские, Суворовские и Ефремовские электрические сети получили Акты готовности.
Комиссией, в составе представителя Центра технического надзора по Тульской области, руководителей технического блока филиала и производственных отделений, оценивались своевременность и полнота проведения ремонтов основного и вспомогательного оборудования, выполнение графиков ввода нового оборудования в рамках исполнения инвестиционной программы, готовность персонала и техники к ведению аварийно-восстановительных работ в условиях низких температур, укомплектованность необходимыми средствами защиты и теплой спецодеждой. Были проверены устройства релейной защиты и автоматики, средства связи и технологического управления.
Следующим этапом контроля готовности электросетевого комплекса Тульского региона будет работа специальной комиссии ПАО «МРСК Центра и Приволжья», которая проверит ряд энергообъектов, существенно влияющих на успешное прохождение максимума нагрузок, и примет решение о выдаче филиалу «Тулэнерго» Паспорта готовности к ОЗП 2017-2018 года.