Водород может стать основой для промышленных систем хранения энергии

Секретом перехода мировой энергетической системы на возобновляемые источники энергии может стать самый массовый элемент на нашей планете — водород. Компании образуют альянсы по его изучению и вкладываются в развитие соответствующих технологий, пишет Bloomberg.



Сейчас водород получил поддержку от крупных энергетических компаний: от Shell и Uniper SE до BMW и Audi. Компании ищут способ использования водорода для хранения энергии, для решений, которые, возможно заменят сегодняшние дорогие и недолговечные литий-ионные хранилища энергии.



За последние 10 лет в промышленное применение водорода как топлива было инвестировано $2,5 млрд. На фоне инвестиций в другие источники энергии — это немного. Но ситуация может измениться, если изменится подход к использованию водорода. Ученые говорят, что водород может использоваться как хранилище энергии. Что важно, как долговечное хранилище. Например, электричество можно собирать летом в резервуарах, а использовать зимой. Литий-ионные батареи не подразумевают такой формат.



Вице-президент французской энергетической компании Air Liquide SA и секретарь Совета по водородным технологиям Франк Пьер-Этьен: «2020-е и 2030-е станут для водорода такими же важными годами, как 1990-е для ветровой и солнечной энергии. Произойдет настоящий стратегический сдвиг».



Технология использования водорода в качестве хранилища энергии известна давно, но пока не было представлено ее коммерческой реализации. Вместо этого бизнес сконцентрирован на производстве топливных элементов из водорода. Хотя есть предположение, что в стабильных водородных хранилищах индустрия нуждается больше. Постоянная необходимость обновлять заряд литий-ионных батарей делает их не очень эффективными в промышленном масштабе. Водород теоретически мог бы исправить ситуацию, позволив надежно запасать излишки.



Пока нет эффективного способа запасать большие запасы энергии, существующие либо дорогие, либо требуют особых географических условий. Водородная же индустрия находится в зачаточном состоянии. Но в этом деле нащупывается прогресс: На Экономическом форуме в Давосе автопроизводители и нефтегазовые компании создали консорциум по продвижению водорода. Компании, среди которых BMW, Daimler, Toyota, Shell, Total, считают водород топливом будущего, которое должно заменить бензин и дизель.

Источник: Хайтек